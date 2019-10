Kicillof se reunió con Vidal y le pidió dar marcha atrás con el aumento de la luz

“Le pedí que retrotraiga el aumento tarifario”, manifestó Kicillof al salir de la casa de Gobierno en La Plata, donde estuvo reunido durante más una hora y media con Vidal. “Le dije que con los precios, como está la gente y lo que ganaron las empresas, no me parecía, y le pedí que no queden cuestiones que se van a aplicar en el próximo gobierno definidas ahora", agregó.

El encuentro fue a solas entre ambos y sólo se interrumpió para que saquen las fotos protocolares. Ni la mesa chica de Vidal, ni el círculo íntimo de Kicillof estuvieron presentes. No obstante ellos desde ambos lados sostuvieron que se trató de una reunión amena.

Los puntos clave de las reuniones que mantendrán los equipos de transición de ambos dirigentes apuntarán, tal y como dejó entrever el gobernador electo en diferentes declaraciones a la prensa y discursos luego de la victoria electoral el domingo, a los números del Banco Provincia, a la situación de la deuda del Ejecutivo bonaerense y a las cuentas de gestión que dejará el vidalismo.