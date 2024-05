La actividad industrial pyme cayó 18,3% en abril respecto del mismo mes de 2023 y registró así la baja más profunda de los últimos tres meses. Con ese resultado, el primer cuatrimestre del año cerró con una merma interanual del 19% y acumuló cinco meses sin lograr repuntar.



Sin embargo, en la comparación mensual, subió 3,1% en la medición desestacionalizada, según el sondeo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).



Además, el informe destacó que las empresas operaron al 70,1% de su capacidad instalada en el cuarto mes del año, mostrando un aumento de 0,1 puntos porcentuales en relación con lo experimentado en marzo.





Actividad industrial de abril, según CAME.



“Durante el mes de abril, la industria pyme se encontró con una situación marcada por la escasez de consultas y pedidos de producción, aunque la reposición de stocks se desarrolló sin mayores complicaciones y los insumos estuvieron fácilmente disponibles”, indicó la entidad empresaria.



Comportamiento de la actividad industrial sector por sector

Según los resultados de abril del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP), la caída de la actividad industrial fue dispar, dependiendo de los distintos sectores.

Los seis sectores manufactureros del segmento pyme registraron caídas en la comparación interanual, siendo los más afectados Papel e Impresiones, con una baja del 32,3%, y Metal, maquinaria, equipos y material de transporte, del 23,7%.

Alimentos y bebidas: registró un declive de 13,7% interanual y un aumento de 0,4% en la comparación mensual. En el primer cuatrimestre del año acumuló una baja de 15%. Las industrias operaron con 73,1% de su capacidad instalada (vs. 73,3% en marzo).



Textiles e indumentaria: mostró un retroceso de 0,2% interanual en abril, aunque registró un aumento de 2,6% frente a marzo. En los primeros cuatro meses del año acumuló una baja de 0,1%. Las industrias operaron con 70,8% de su capacidad instalada (71% en marzo).



Maderas y Muebles: disminuyó un 15,7% interanual y subió 6% en la comparación mensual desestacionalizada. Para el cuatrimestre, sumó una caída de -19,2. Durante el mes, las industrias operaron con 70,3% de su capacidad instalada (72,6% en marzo).



Metal, maquinaria y equipo, y material de transporte: el derrumbe del rubro fue del 23,7% interanual, aunque mejoró 4% en el contraste mensual. En el primer cuatrimestre acumuló una retracción del 23,8%. En tanto, las industrias operaron al 67,1% de su capacidad instalada (66,6% en marzo).



Químicos y plásticos: experimentó una significativa contracción del 21,6% interanual, combinada con un aumento de 3,9% en la comparación mensual. En los primeros cuatro meses del año, acumuló un declive de 27,3%. Las industrias operaron con 67,4% de su capacidad instalada (65,6% en marzo).



Papel e impresiones: se desplomó 32,3% interanual, siendo el sector con mayor retroceso. En términos mensuales, registró un alza de 0,2% y para el primer cuatrimestre del año, acumuló una merma de -23,4%. Las empresas operaron con 76,8% de su capacidad instalada (77,9% en marzo).





Actividad industrial de abril por sectores, según CAME.



