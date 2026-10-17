El Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16 de octubre, nos invita a reflexionar sobre una necesidad tan cotidiana como fundamental: alimentarnos. Generalmente, cuando hablamos de alimentación saludable, nos enfocamos en los nutrientes, las calorías y los alimentos que deberíamos incorporar o reducir. Pero ¿alcanza con eso para comprender cómo comemos?

Desde mi lugar como Licenciado en Nutrición, tanto en el ámbito de la salud pública como en el consultorio privado, encuentro una realidad que merece ser considerada: muchas veces, las dificultades para mejorar la alimentación no pasan únicamente por desconocer qué alimentos son más saludables, sino por las posibilidades reales de incorporarlos a la vida cotidiana.

Acá, como en otras ciudades, nuestras formas de comer están atravesadas por múltiples factores: la organización familiar, los horarios de trabajo, el tiempo disponible para cocinar, el presupuesto del hogar y las costumbres que aprendimos desde la infancia, que influyen en las decisiones que tomamos cada día.

En la consulta nutricional, por ejemplo, aparecen dificultades para organizar las comidas, personas que saltean tiempos de alimentación por sus obligaciones, familias que buscan resolver rápidamente qué comer y pacientes que conocen las recomendaciones, pero encuentran obstáculos para sostener los cambios. Estas situaciones no deben interpretarse simplemente como falta de voluntad: nos invitan a mirar el contexto en el que se construyen nuestros hábitos.

Porque la alimentación es mucho más que nutrientes. También es cultura, historia, economía, emociones y vínculos. Está presente en las recetas que heredamos, en los encuentros familiares, en el almuerzo compartido y en las costumbres que forman parte de nuestra identidad. Pensar en una alimentación saludable no significa renunciar a todo eso, sino encontrar maneras de cuidar nuestra salud sin perder el disfrute de comer.

Por supuesto, la calidad de nuestra alimentación importa. Incorporar frutas, verduras y legumbres, variar los alimentos y moderar el consumo de productos con exceso de azúcares, sodio y grasas es importante para cuidar la salud. Pero las recomendaciones nutricionales solo cobran sentido cuando pueden adaptarse a las condiciones reales de cada persona y de cada familia.

No es lo mismo planificar las comidas cuando se dispone de tiempo y recursos que hacerlo con un presupuesto limitado, jornadas laborales extensas o múltiples responsabilidades de cuidado. Por eso, no alcanza con decirle a alguien qué debería comer si no consideramos qué alimentos puede adquirir, cuánto tiempo tiene para prepararlos y qué alternativas están a su alcance.

Desde esta perspectiva, alimentarnos mejor no es exclusivamente una responsabilidad individual. También requiere educación alimentaria, acceso a alimentos adecuados y entornos que faciliten elecciones saludables.

Entonces, ¿cómo comemos en Gualeguaychú? Responderlo de manera rigurosa requiere conocer nuestros hábitos y las distintas realidades que conviven en la ciudad. Pero podemos comenzar por hacernos algunas preguntas: ¿qué lugar ocupa la comida en nuestra rutina?, ¿cuánto tiempo dedicamos a preparar y compartir los alimentos?, ¿qué dificultades encontramos para organizarnos?, ¿qué podemos hacer, individual y colectivamente, para mejorar nuestras posibilidades de alimentarnos?

En este Día Mundial de la Alimentación, propongo ampliar la mirada. No se trata solamente de observar qué hay en nuestro plato, sino también de comprender todo lo que hay detrás de él. Porque alimentarse es una necesidad biológica, pero también un derecho, una práctica social y una experiencia profundamente humana.

Construir una alimentación más saludable implica acompañar a las personas en sus decisiones, reconocer sus realidades y generar condiciones para que comer bien sea una posibilidad concreta, y no un privilegio.