Trabajadores despedidos de Unión Bat, empresa de baterías que cerró en Gualeguaychú el fin de semana, se manifestaron nuevamente este martes frente a la firma. Un centenar de empleados aguardan novedades sobre el futuro de la compañía, sin haber cobrado la última quincena ni el medio aguinaldo de junio. El jueves a las 12 una audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo, en Paraná, podría traer novedades. Mientras tanto, reina la incertidumbre.

“Estamos esperando para ver qué ocurre el jueves, si la empresa se presentará o no en la audiencia. Acá no ha aparecido nadie. La única información que manejamos es la que nos da el sindicato, que es muy poca. Ayer nos llegaron los telegramas”, indicó Mauricio Álvarez, uno de los despedidos.

“En la familia tratamos de llevar tranquilidad, pero no saber nada nos preocupa cada vez más”, apuntó por su lado Walter Delfino, delegado sindical. Y agregó: “Por ahora nos queda seguir esperando y ver qué sucede el jueves. La esperanza la tenemos, ojalá esto se revierta”.