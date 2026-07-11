Buscar trabajo nunca fue una tarea sencilla. Pero hoy, además de la preparación y la experiencia, muchas personas cargan con una angustia silenciosa que crece con cada currículum enviado y cada respuesta que no llega.

Hace unos días les pregunté a las personas que integran mi comunidad qué era lo que más las angustiaba durante este proceso. Las respuestas fueron contundentes: “No recibir respuestas”, “sentir que nunca alcanza”, “tener experiencia y que igual no me llamen”, “que un puesto junior pida dos años de experiencia”, “la edad”, “no saber qué más hacer para conseguir una oportunidad”.

Cada respuesta representa mucho más que una dificultad. Representa una historia, un proyecto de vida y una persona que, muchas veces, empieza a cuestionar su propio valor.

Hay quienes estudiaron durante años y hoy descubren que el mercado les exige competencias que no formaban parte de su formación. Hay jóvenes que buscan su primera experiencia y se encuentran con requisitos imposibles de cumplir. También hay personas con una extensa trayectoria que sienten que la edad empieza a jugarles en contra.

Es cierto: el mercado laboral cambió. La digitalización, la inteligencia artificial y las nuevas formas de trabajar transformaron los perfiles que las organizaciones buscan. Hoy, además del conocimiento técnico, se valoran la adaptación al cambio, el aprendizaje continuo, la comunicación y el manejo de herramientas digitales. Pero cuando las oportunidades no llegan, el problema deja de sentirse externo y empieza a volverse interno.

Como profesional de Recursos Humanos, escucho con frecuencia frases como: “Capaz no soy suficiente”, “ya no sé qué más cambiar” o “siento que todo lo que hice no alcanza”. Y ahí es donde creo que debemos hacer una pausa.

Un proceso de selección no define el valor de una persona. Evalúa si un perfil se ajusta a una necesidad específica, en un momento determinado. Nada más. Por eso, además de hablar de empleabilidad, deberíamos empezar a hablar más de la salud emocional durante la búsqueda laboral. Porque buscar trabajo no consiste solamente en enviar un CV. Es sostener la motivación cuando nadie responde. Es atravesar entrevistas sin perder la confianza. Es convivir con la incertidumbre sin dejar que esta defina quiénes somos.

También implica revisar la estrategia. Adaptar el currículum, fortalecer la presencia profesional, ampliar la red de contactos, capacitarse y entender hacia dónde evoluciona el mercado. No porque eso garantice un empleo inmediato, sino porque aumenta las posibilidades de estar preparados cuando llegue la oportunidad.

Después de acompañar a muchas personas en este proceso, aprendí que nadie necesita escuchar únicamente “seguí intentando”. Necesita orientación, herramientas y alguien que le recuerde que un rechazo no invalida todo el camino recorrido.

Las oportunidades no siempre llegan cuando las esperamos. Pero sí podemos elegir cómo transitamos la espera. Prepararnos, aprender, pedir ayuda cuando la necesitamos y seguir construyendo nuestra empleabilidad también forman parte de buscar trabajo.

Si hay algo que aprendí acompañando a personas en su búsqueda laboral es que nadie debería atravesar este proceso en soledad. Detrás de cada CV hay una historia, una familia, proyectos y sueños. Por eso, además de mejorar los procesos de selección, también necesitamos construir una cultura laboral más humana, donde las personas reciban orientación, devoluciones y oportunidades para seguir creciendo. Porque conseguir trabajo cambia una realidad, pero recuperar la confianza puede cambiar una vida.