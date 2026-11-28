La Argentina se encuentra entre los tres países que más restricciones aplican a las exportaciones de productos agrícolas básicos, detrás de Rusia e India. Así lo señala un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que identificó que alrededor del 75% de las medidas vigentes entre julio de 2025 y junio de 2026 se concentraron en esas tres economías.

El relevamiento analiza las políticas comerciales que afectan las exportaciones de cuatro cultivos: maíz, arroz, soja y trigo. De acuerdo con el organismo, Rusia encabezó el listado por cantidad de medidas activas, seguida por India y la Argentina.

A diferencia de Rusia y de India, que utilizan distintos mecanismos para limitar sus ventas externas, la Argentina aplica exclusivamente derechos de exportación. Según la OCDE, estos gravámenes representaron el 100% de las restricciones vigentes identificadas para el país durante el período analizado. En cambio, Rusia combinó impuestos, cupos y prohibiciones, mientras que India usó cupos, licencias y prohibiciones.

La base de datos contempla las políticas de los países que integran el Sistema de Información sobre los Mercados Agrícolas (AMIS), una iniciativa del G20 que reúne a las principales economías vinculadas al comercio internacional de estos productos.

En el caso argentino, las restricciones identificadas alcanzaron al maíz, la soja y el trigo. El arroz quedó excluido del listado luego de que el Gobierno eliminara los derechos de exportación que pesaban sobre ese producto en enero de 2025.

El informe detalla los distintos cambios que atravesaron las alícuotas durante el período. El 1 de julio de 2025, los derechos de exportación sobre el maíz y sus derivados, así como los correspondientes a la soja y sus productos, volvieron a sus valores anteriores luego de que venciera una reducción transitoria implementada en enero de ese año. Sin embargo, el 31 de julio se dispusieron nuevas rebajas.

El 23 de septiembre de 2025, el Gobierno llevó temporalmente a cero los derechos de exportación de esos productos, en lo que la OCDE identificó como la primera suspensión generalizada de estos gravámenes desde su reintroducción en 2018. La medida establecía un tope de USD 7.000 millones en declaraciones juradas de ventas al exterior y exigía la liquidación de las divisas.

El límite se alcanzó apenas dos días después de la entrada en vigencia del esquema, por lo que las alícuotas anteriores volvieron a aplicarse desde el 26 de septiembre.

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2025 se dispusieron nuevas reducciones para los tres complejos agrícolas, con tratamientos diferenciados según el producto y sus características. El 4 de junio de 2026, además, se estableció un cronograma de nuevas bajas graduales de los derechos de exportación para el maíz, la soja y el trigo, con horizonte hasta diciembre de 2028.

En el caso del trigo, el organismo también consignó que el 31 de julio de 2025 se mantuvieron las alícuotas reducidas, en reemplazo del esquema transitorio que había sido prorrogado hasta marzo de 2026.

El informe de la OCDE advierte que las restricciones a las exportaciones agrícolas pueden tener consecuencias tanto en los mercados internos como en el comercio internacional. Aunque estas medidas suelen aplicarse con el objetivo de aumentar la disponibilidad de alimentos y contener los precios locales, el organismo señala que su efectividad para alcanzar esos resultados no está clara. En ese sentido, sostiene que “los estudios muestran resultados dispares según el trabajo, el país y el producto”.

A su vez, la OCDE alerta que estas políticas pueden “agravar la volatilidad de los precios mundiales de los alimentos y afectar gravemente a los países que dependen de las importaciones”.

En un mercado agrícola global interconectado, también pueden “generar efectos negativos indirectos en las cadenas de suministro globales y aumentar la incertidumbre de los mercados”.