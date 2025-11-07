El Gobierno de Javier Milei mantiene negociaciones con la administración de Donald Trump para establecer una cuota de exportación de acero y aluminio sin aranceles hacia Estados Unidos, en el marco de un acuerdo comercial que podría confirmarse antes de fin de mes, según dijeron fuentes con conocimiento directo de las conversaciones.

La medida buscaría replicar el cupo aprobado en 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri y la primera gestión de Trump, con un tope cercano a los 180.000 toneladas anuales para ambos productos, explicaron las fuentes. Actualmente, la tarifa para esos rubros en territorio estadounidense alcanza el 50% para todos los países.

El beneficio formará parte de un acuerdo comercial más amplio que contemplará, además, la aplicación a 80.000 toneladas de la cuota de carne argentina hacia Estados Unidos, tal como confirmó este jueves el presidente Milei durante su intervención en el Business Forum realizado en Miami. Del lado argentino, se espera que el anuncio se efectúe mediante un comunicado conjunto antes de que termine noviembre y, además, se anticipa la llegada del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, al país antes de que concluya 2025.

Las charlas se enmarcan en un contexto de apoyo de Trump a Milei que implicó un swap de monedas de USD 20.000 millones y compras directas de pesos por parte del Tesoro estadounidense para contener la volatilidad del tipo de cambio antes de las elecciones legislativas de medio término. El Gobierno consiguió un resultado favorable en los comicios que le brindó aire para continuar con su hoja de ruta.

Por el lado comercial, la prioridad argentina está puesta en tres sectores, carne, acero y aluminio, debido a que representan los principales rubros de exportación al mercado estadounidense que enfrentan aranceles. Por otro lado, combustibles y derivados, junto a minerales —que suman casi la mitad de los envíos argentinos a Estados Unidos— ya se encuentran sin gravámenes, al ser considerados estratégicos por el país norteamericano.

Al frente de las gestiones se encuentran el canciller Pablo Quirno, tras la salida de Gerardo Werthein, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. “Vuelvo a salir de viaje la semana que viene, también a Estados Unidos, para continuar con las conversaciones sobre el acuerdo comercial que estamos haciendo. La agenda está full”, manifestó la semana pasada Quirno durante su exposición en el Foro de la consultora Abeceb, realizado en el Faena Art de Puerto Madero.

La Argentina mantiene un déficit comercial persistente frente a Estados Unidos, según un informe reciente de Analytica. Entre 2014 y 2023, el saldo negativo promedió USD 3.666 millones anuales en moneda constante. Sin embargo, en 2024, tras la desaceleración de importaciones debido a la recesión, el resultado comercial fue positivo por primera vez desde 2005, con un superávit de USD 228 millones. Estados Unidos es el tercer socio comercial más relevante para Argentina. En la última década, las exportaciones argentinas al mercado estadounidense promediaron USD 5.700 millones anuales, llegando a USD 6.464 millones en 2024.

Los productos argentinos enfrentan una tasa arancelaria base del 10% desde el Liberation Day de abril pasado, la más baja estipulada por la administración Trump, aunque subsisten aranceles específicos: se mantiene el gravamen del 50% sobre el aluminio y el acero.

Durante 2024, más de la mitad de las exportaciones argentinas a Estados Unidos correspondieron a combustibles y derivados (USD 2.284 millones, 35,3% del total) —con el petróleo crudo como principal producto—, minerales (USD 762 millones, 11,8%) y aluminio y sus manufacturas (USD 529 millones, 8,2%), según detalló Analytica. También resultan significativas las economías regionales —vinos, miel, cítricos, camarones y langostinos, té y madera—. Por ejemplo, el 73,6% de la miel exportada por Argentina en 2024 tuvo como destino Estados Unidos, mientras el 57,1% de los limones argentinos enviados al exterior se dirigieron a ese mercado. Asimismo, la carne representó USD 200 millones en exportaciones (3,1% del total). Una rebaja arancelaria potenciaría estos sectores, permitiéndoles un mayor acceso al tercer mercado interno más importante del mundo, con 342 millones de habitantes.

Las ventas de aluminio argentino a Estados Unidos significaron en 2024 el 54% del total exportado de ese producto, por lo que una reducción de tarifas tendría un impacto considerable, especialmente en la empresa Aluar, que destina más del 70% de sus ventas al exterior. Recientemente, el gobierno argentino redujo temporalmente al 0% las retenciones a las exportaciones de acero y aluminio dirigidas a países que imponen aranceles superiores al 45%.