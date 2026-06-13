El último Informe Semanal del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (Siber) precisó que finalizó la cosecha de soja en Entre Ríos correspondiente al ciclo 2025/26 y exhibió que la superficie implantada con la oleaginosa alcanzó 1.219.500 hectáreas, lo que representó una disminución interanual del 5%, equivalente a una reducción de 65.600 hectáreas.

Asimismo, exhibió que durante el verano se registró un período de déficit hídrico más prolongado que el observado en la campaña 2024/25. Además, persistió un gradiente de precipitaciones con menores acumulados hacia el extremo sudeste de la provincia, situación que impactó de manera diferencial sobre los rendimientos.

Como resultado, el rendimiento promedio provincial se ubicó en torno a 2.200 kg/ha, con una caída interanual del 18% (481 kg/ha menos) en comparación con el ciclo 2024/25. No obstante, al contrastarlo con el promedio de los últimos cinco años (1.972 kg/ha), el rendimiento de la campaña 2025/26 resulta 12% superior, con un incremento de 228 kg/ha.

Al comparar los rendimientos estimados para el ciclo 2025/26 con el promedio del período 2020/21–2024/25, únicamente la zona Sur presentó una variación negativa, con una reducción del 3 % (59 kg/ha) respecto de su promedio histórico de 1.929 kg/ha. En contraste, las regiones Norte, Oeste y Este registraron incrementos del 28%, 23% y 20%, respectivamente.

En función de la superficie cosechada y del rendimiento alcanzado, se proyecta una producción provincial de soja de aproximadamente 2.682.900 toneladas, lo que implicaría una disminución interanual del 22%, equivalente a 761.825 toneladas menos que en la campaña 2024/25.

Del total de la superficie implantada en la geografía entrerriana, el 66% correspondió a la modalidad de soja de segunda con un área de 803.500 hectáreas, una cifra que prácticamente duplicó la superficie destinada a la soja de primera, la cual ocupó el 34% restante con un total de 416.000 hectáreas. Geográficamente, la mayor concentración de lotes de primera se localizó en los departamentos de Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay y Villaguay, los cuales agruparon el 56% del área; en tanto, el 48% de la soja de segunda se distribuyó entre Gualeguaychú, Paraná, Uruguay y Villaguay.

Los factores que motivaron la retracción de la superficie global de la oleaginosa respondieron a cambios de estrategia por parte de los productores frente al escenario económico y climático regional. Entre los principales motivos informados por la entidad se destacan la reducción del área de arroz por variables financieras, un incremento en la implantación de trigo debido a sus buenos rendimientos y la expansión del área de maíz impulsada por una menor presión de plagas en la zona.

En simultáneo con la finalización de la soja, el reporte agropecuario detalló que la cosecha de sorgo granífero alcanzó un progreso del 90% sobre una superficie sembrada de aproximadamente 31.000 hectáreas. Las tareas de recolección de las 3.100 hectáreas remanentes experimentaron complicaciones operativas debido a la persistencia de lluvias recientes y a los elevados registros de humedad relativa en el ambiente.

A nivel de productividad para este cereal, el rendimiento promedio provincial se situó en 3.500 kilogramos por hectárea, un valor que se consolida en niveles similares a los obtenidos en el ciclo previo y al promedio registrado durante el último lustro. Sin embargo, la producción total proyectada de sorgo se estima en apenas 108.500 toneladas, lo que denota una severa caída interanual del 66%.

Esta drástica contracción en el volumen final del sorgo, que representa unas 211.450 toneladas menos respecto del ciclo 2024/25, se explica de manera directa por la sustancial reducción en el área sembrada del cultivo y no por mermas en los rindes por hectárea. Finalmente, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos adelantó que en los próximos días procesará los datos finales por departamento para publicar las cifras definitivas de superficie, rendimiento y producción de la campaña sojera.