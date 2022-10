Sebastián Bel, vicepresidente segundo de la Cámara Entrerriana de Turismo -CET-, se refirió Dólar Qatar, el nuevo tipo de cambio que agrega un impuesto de 25% en concepto de adelanto de Bienes Personales, para los consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito en pasajes y paquetes turísticos que superen los u$s300 al mes.

"Es nuevamente poner un palo en la rueda a esta industria del turismo que le ha costado tanto después de la pandemia. Aquella persona que quiera consumir cualquier servicio fuera del país, va a tener que pagar este impuesto del 25%. Es el 100% más del dólar oficial, entre el impuesto PAIS y la percepción de este nuevo impuesto", indicó Bel al Nueve.

Según consideró, "no se soluciona el problema macroeconómico con un impuesto más al gasto de la tarjeta de crédito" y sostuvo que es "castigar nuevamente a las agencias de viaje". "Es otro impuesto más para las personas que viajan; el 75% de los gastos en dólar con tarjeta no es por turismo, sino por servicios de plataformas, un juego o por compras, pero no por el viaje en sí", afirmó.

¿Cómo impactó en la contratación de paquetes turísticos?

De acuerdo a lo manifestado por el dirigente de la CET, los interesados en vacacionar en el exterior realizaron muchas consultas durante los últimos días, debido a que la información sobre esta medida sobre el dólar, que el Gobierno finalmente hizo efectiva, había comenzado a circular las últimas semanas.

"Hay que ver cómo impacta de acá a 15 días porque empezamos la temporada alta. En octubre y noviembre la gente empieza a contratar para viajar al exterior o a organizar sus vacaciones. El impuesto es para las tarjetas de crédito pero influye a la hora de viajar o decidir un viaje, porque uno consume cualquier otro servicio cuando está fuera del país", comentó Bel.

Asimismo, sostuvo que "prácticamente no se está trabajando con tarjetas", ya que los viajes no se pueden sacar en cuotas y "hacerlo en un pago tiene intereses altísimos". Por este motivo, la contratación se realiza principalmente mediante débito o transferencia.

"Esto hará subir los precios en la Argentina"

Sobre la posibilidad de que esta medida genere mayor fomento al turismo nacional, Bel consideró que, más allá de eso, la oferta turística nacional podría incrementar sus precios. Principalmente, en la Costa Atlántica. "Esto no va a solucionar el problema que tiene Argentina que es la falta de dólares. Volver a poner el foco en esto es un error", aseveró.

"Bien sabemos que el extranjero cuando llega a la Argentina y quiere consumir con su tarjeta de crédito o débito, se lo toman a $150. El extranjero sabe muy bien que va al mercado informal y ese dólar que trae se lo toman a $290. Es ahí donde deberíamos generar las herramientas para que el extranjero consuma con su tarjeta e ingresen dólares a la Argentina", concluyó.