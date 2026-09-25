La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ratificó este viernes la clausura preventiva de la Planta de tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú. La decisión judicial mantiene la restricción impuesta originalmente por el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, el 24 de agosto de 2026.

El fallo establece que la medida se mantendrá vigente hasta tanto se acredite que los vertidos provenientes de la planta sean tratados de forma adecuada y alcancen los valores ajustados a la normativa vigente.

la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú difundió un informe técnico que, según la entidad, avala el funcionamiento de las instalaciones. El estudio, elaborado por el licenciado en Salud Ambiental Sebastián Chiappella, sostiene que la planta mantuvo su capacidad funcional entre el 20 de febrero y el 27 de agosto de 2026.

La evaluación permite concluir que la Planta de Tratamiento del PIG mantuvo su capacidad funcional de tratamiento durante el período comprendido entre el 20 de febrero y el 27 de agosto de 2026. Los antecedentes analizados muestran una instalación capaz de operar bajo condiciones de carga variables, incluyendo episodios de sobrecarga significativamente superiores a las condiciones de diseño originalmente previstas.

El documento, titulado Evaluación del desempeño operacional de la PTAR-PIG mediante análisis integrado de carga orgánica, fue entregado al director de Industria y Parques Industriales de Entre Ríos, Santiago Henderson. Asimismo, el informe fue presentado ante la Justicia Federal, la Secretaría de Ambiente Municipal y la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.

El estudio concluye que, tras analizar las cargas orgánicas y los resultados microbiológicos, la planta operó en condiciones compatibles con una instalación funcionalmente apta.