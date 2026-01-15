El costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes quedó por debajo de la inflación de diciembre, según lo difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Según informó el INDEC, criar a un chico de entre 6 y 12 años demandó $586.627 mensuales, mientras que el gasto para un menor de 1 año alcanzó los $460.178.

El informe oficial detalla que la canasta de crianza contempla dos componentes principales: el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

La canasta de crianza aumentó por debajo de la inflación.

Menores de 1 año: $460.178.

Niños de 1 a 3 años: $547.913.

Niños de 4 a 5 años: $466.596.

Niños de 6 a 12 años: $586.627.

En el caso de los bebés menores de un año, el costo total se explicó por $148.236 en bienes y servicios y $311.942 correspondientes al cuidado. Contra noviembre, la canasta de crianza subió un 2,18%.

Para el grupo de 1 a 3 años, los bienes y servicios representaron $191.408, mientras que el cuidado insumió $356.505 mensuales. Aumentó 2,25% en diciembre.

En el rango de 4 a 5 años, $243.780 se destinaron a los bienes y servicios y $222.816 a gastos de cuidado. Esta canasta fue la que más aumentó: se incrementó un 2,73%.

Por último, la canasta para los adolescentes destinó $302.411 en gastos y servicios y $284.217 en costos de cuidado. Subió un 2,71% mensual.

El INDEC precisó que el componente de bienes y servicios se calcula a partir de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que incluye alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros rubros. En tanto, el costo del cuidado surge de la valorización de las horas teóricas necesarias para la atención de los niños, tomando como referencia la remuneración del personal de casas particulares.

Fuente: Noticias Argentinas