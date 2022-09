La CGT Gualeguaychú realizó un plenario frente a la planta de Resyder, que cerró sus puertas en agosto pasado y no ha cumplido con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, dado que no reabrió sus puertas para que los trabajadores regresen a su trabajo, tal cual no denunció la CGT local.

La reunión se llevó a cabo con la presencia de trabajadores de distintas empresas, algunos de los cuales están en un proceso de paritarias y en el caso de los trabajadores de Resyder, son aquellos que no acordaron recibir una indemnización y pretenden continuar con su actividad laboral dentro de la fábrica.

Claudio De los Santos, titular de la CGT Gualeguaychú, dijo en AHORA Radio Cero que “la conciliación obligatoria no se cumplió por parte de la empresa, porque nunca abrió las puertas de la fábrica y los trabajadores nunca pudieron volver a trabajar”.

Asimismo, De los Santos, sostuvo que “se comprobó que hay una falacia por parte de la empresa con relación a la falta de materia prima. Se comprobó que los camiones salen con materia, de modo que el argumento de la empresa quedó sin sustento”.

El sindicalista expresó que “quedó demostrado que la situación de crisis que planteó la empresa no es tal. Entendemos que hay algún tipo de manipulación en este caso, porque desde la empresa no evaluó nunca las alternativas que se han ofrecido para que los trabajadores no pierdan su fuente de trabajo. Hay 30 familias que dependen de esta fábrica, los trabajadores quieren volver a trabajar, pero se encuentran con una empresa cerrada y sin voluntad de parte de la patronal para acordar”.

“Desde el Ministerio de Trabajo se pudo comprobar que las puertas de la empresa están cerradas con candado y que está cortado el suministro de luz y de gas, lo que marca claramente que la empresa no está cumpliendo con la conciliación obligatoria. Hay una maniobra especulativa por parte de la empresa, porque si fuera cierto que han acatado la conciliación obligatoria, las puertas de la empresa tendrían que estar abiertas para que los trabajadores puedan ingresar a la fábrica”, remarcó De los Santos.