Por Juan Pablo Castillo*

¿Qué es, para Weber un “tipo ideal”? Una herramienta metodológica que nos sirve para aproximarnos a la realidad. Un marco teórico que funciona como herramienta de análisis, es decir, no es la realidad en sí misma pero nos sirve para construir un marco teórico que la explique. En este sentido podemos diferenciar dos tipos básicos de liderazgo. El primero es el que se conoce como el “ líder tradicional” y es aquel que tiene como característica tener como líder a alguien que no permite que nadie crezca a su alrededor. Se ocupa de todo. Todo depende de su persona. Una persona que teme permanentemente ser opacada y, por lo tanto, teme delegar y no lo hace.

El segundo tipo de liderazgo, usualmente denominado “líder moderno” tiene que ver con el de aquella persona que se rodea de los mejores. Inclusive a quienes considera mejores que ella misma. Tiene, no obstante, la capacidad no solo de conducir sino de delegar. Es una persona segura de sí misma.

Veamos qué tipos de organizaciones hay detrás de cada uno de estos liderazgos. Cuando la cabeza de una organización está ordenada, el resto funciona adecuadamente. En el primer tipo que mencionamos, el líder necesariamente se rodea de obsecuentes, existe el riesgo latente de una verdadera parálisis organizacional ya que si él no decide no se hace nada. En contraposición, en el segundo tipo de liderazgo, la organización funciona de manera interconectada, cada una con capacidad para tomar decisiones y, en definitiva, todo no solamente funciona sino que funciona mejor.

En conclusión, podemos observar dos tipos muy concretos de liderazgos que dan cuenta de dos tipos de organizaciones con los cuales convivimos en forma diaria, llámese club, sindicato, municipio u ONG.

* Sociólogo y consultor político