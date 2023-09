Luego de que surgieran rumores en torno a supuestos hechos condenables de parte del ordenanza de la Escuela “Leopoldo Herrera” , la comunidad educativa redactó una nota que presentó este miércoles en la Departamental de Escuelas junto con otros planteos en torno a bullying y el estado edilicio del edificio.

Sobre el documento presentado, el mismo manifiesta: “Queremos exigir respuestas acerca de las denuncias por violencia y conductas inapropiadas para con las niñas, que se conocieron, siendo el responsable el portero […] También exigimos saber cómo nadie pudo advertir que esa niña faltaba en la formación, cómo puede ser que haya dispuesto de espacios dentro de la misma para `jugar con niñas´y nadie lo notó. Queremos responsabilizar principalmente a la señora directora de la institución".

En la nota además, la comunidad educativa señaló otras situaciones que se viven en la escuela como el estado de los baños de niñas, instancias de bullying, amenazas por parte de las maestras hacia los chicos , ventiladores que se caen, la falta de reuniones de informe sobre el desempeño de los alumnos.

En esta línea, resaltaron que “hace dos meses que hay un curso sin maestra y en respuesta es que nadie cursa las horas”, entre otros planteos.

Conductas inapropiadas

Ahora Cero Radio dialogó con la madre de la niñas que habría vivido las situaciones inapropiadas y esto es lo que dijeron.

¿Hicieron la denuncia en fiscalía, en policía?

En la comisaría del menor.

¿Y qué les dijeron? ¿Cuáles fueron las primeras diligencias que tomaron?

Nada en sí, nada. Me mandaron al CONAF después de ahí, o sea, mandaron los papeles al CONAF, me llamaron del CONAF, le hicieron la entrevista a mi hija y quedó en la nada. Después, bueno, el viernes fuimos a defensa del niño, enfrente de la terminal. Y, bueno, me dijeron lo mismo, que la iban a tratar con psicólogos todas las semanas a ver si ella hablaba más de lo que habló. ¿

Algún niño o niña más también, aparte de tu hijo, de tu hija, habló?

Un nene de cinco años que ya está hecha la denuncia también. Así que serían dos casos. Dos casos y más casos de violencia que tiene contra menores también. De violencia también.

¿Y en este caso para qué vienen acá a la departamental de escuela? ¿Ya pidieron la reunión? ¿Los van a recibir?

Para pedir que saquen a la directora, que también es cómplice de este hombre.

¿Por qué dicen que es cómplice? ¿Qué pruebas tienen para acusar a la directora?

Porque se filtraron audios de ella diciendo que mi nena era una mentirosa y que yo estaba al pedo, matando el tiempo, ensuciando a este hombre. ¿

¿Quieren que siga la misma directora que antes? ¿Quieren que siga la actual?

Que pongan otra. Eso no importa, digamos. Acá lo importante es que no vuelva ella porque con ella es que están todos estos desastres que están pasando en la escuela. Hay bullying, hay acoso, maestras que se van, grados sin maestras.

¿Y con el hombre acusado qué pasó?

Él está de licencia y tiene una orden de restricción con esta nena y con la escuela. Entonces no se puede acercar. Seguramente debe estar en algún otro lado. No lo sabemos.

Cuando fueron a la policía, ¿se encontraron con que había denuncias también contra él?

Había una denuncia por violencia y también tenemos el dato de que hace unos meses atrás le hicieron un allanamiento a la casa por estafas telefónicas.