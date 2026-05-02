La cosecha de soja avanza a paso firme en buena parte del área agrícola nacional tras las demoras ocasionadas por las lluvias y el paro de transportistas, que afectaron su recolección durante dos semanas generando atrasos históricos en regiones productivas claves, como la zona núcleo. Pero más allá de estos contratiempos, el ingreso de las cosechadoras a los lotes está trayendo consigo buenos resultados, con rindes por encima de lo esperado en varias áreas del país, pero también con una fuerte disparidad según la región y el planteo productivo adoptado por los productores.

A esto se sumó un aluvión de camiones a los puertos del Gran Rosario, que comienzan a darle forma a una campaña comercial que promete dejar más de US$ 21.250 millones en exportaciones.

Según la última estimación realizada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC), se espera una producción total de 48,6 millones de toneladas, mientras que la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó un volumen a obtener es de 48 millones. En ambos casos, las previsiones se encuentran entre 500.000 y casi 2 millones de toneladas por debajo de lo registrado el año pasado, respectivamente.

La recolección en los últimos siete días mostró un progreso de 8 puntos porcentuales a nivel nacional y se ubicó en el 18,3% de las 17,2 millones de hectáreas implantadas, con un rinde promedio nacional de 37 quintales por hectárea (qq/ha).

“Aunque las labores de recolección cobran impulso y se ubican casi 4 puntos por delante de la campaña previa, aún se mantiene una demora de 11 puntos. respecto al promedio de las últimas cinco campañas”, informó la BdeC.

En cuanto a la soja de primera, la cosecha avanzó con fluidez sobre ambos núcleos, registrando rindes que promedian los 39,6 qq/ha en el Núcleo Norte y 40,5 qq/ha en el Núcleo Sur, valores superiores a los históricos. En cuanto al norte de La Pampa - oeste de Buenos Aires, “si bien se registran demoras en la recolección por falta de piso, los rindes al momento promedian los 41,4 qq/ha, superando los valores medios históricos, favorecidos por las precipitaciones acumuladas a lo largo del ciclo”.

En paralelo, la soja de segunda registró un avance del 1,3% del área apta, con el 84% de la superficie aún en pie presentando una condición de cultivo normal a excelente, indicó la entidad bursátil.

Por su parte, en la zona núcleo - región que mostraba una de las mayores demoras en la cosecha - las labores de recolección se dispararon durante la semana. Según la BCR, se cosecharon un millón de hectáreas en 7 días con un rinde promedio de 39,9 qq/ha, por lo que la producción de la región ahora se estima en 17 millones de toneladas, aunque con algunos problemas de calidad por la exposición del grano a la humedad.

El avance de la cosecha se tradujo casi automáticamente en un aluvión de camiones cargados con la oleaginosa a los puertos de Rosario. Según registros de la empresa AgroEntregas, entre el lunes y el jueves de esta semana ingresaron a las terminales rosarinas y aledañas 23.056 camiones, de los cuales 16.026 corresponden a soja.

Este salto es de consideración, ya que se pasó de un promedio de entre 3.000 y 4.000 camiones diarios cargados en su mayoría con maíz en las semanas anteriores a más de 6.000 por jornada, llenos de soja.

Los ingresos a los puertos, las playas de espera y descarga de las terminales y la ruta 11 se encuentra atiborradas de camiones con colas kilométricas, dando un paisaje que suele repetirse en esta época del año.

Una cosecha de más 21.250 millones de dólares

Teniendo en cuenta una estimación de producción de 48,6 millones de toneladas, la BdeC proyecta que las exportaciones en la presente campaña comercial podrían alcanzar los US$ 21.258 millones, augurio que de concretrarse representaría un incremento respecto al ciclo anterior del 2,86%, equivalente a unos US$ 591 millones más.

Los principales incrementos se darían a partir de los despachos de subproductos, como la harina y el aceite en detrimento del poroto sin procesar. En este sentido, se esperan exportaciones de harina por US$ 9.941 millones (+ US$ 1.667 millones); de aceite por US$ 7.670 millones (+ US$ 652 millones); y de biodiésel por US$ 448 millones (+ US$ 5 millones).

En contraposición, se espera una fuerte retracción en los envíos de poroto, con una caída del 35% respecto a la campaña anterior. En total, se estiman ingresos por US$ 3.199 millones, lo que implica una merma de US$ 1.733 millones.

Según los datos de la Secretaría de Agricultura y las proyecciones de la entidad bursátil, el total de compras anticipadas por parte de la industria y la exportación asciende a 12,18 millones de toneladas al 22 de abril de 2026. Al contrastar esta cifra con la producción proyectada para este ciclo, estimada en 48,60 millones de toneladas, el porcentaje vendido de forma anticipada se sitúa en un 25,1%.