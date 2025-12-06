En Entre Ríos, se lleva cosechado el 79% de las 729.900 hectáreas sembradas con trigo en el ciclo 2025/26. En la gran mayoría de los sitios se obtuvieron rendimientos muy superiores a los valores históricos. A nivel provincial el rendimiento promedio se posiciona en 4.200 kilos por hectárea, con un incremento interanual del 32% (1.014 kg/ha), mientras que en comparación con el promedio del último lustro la variación es del 26 % (864 kg/ha).

A su vez, el reporte de la Bolsa de Cereales destaca también que, debido a los elevados rendimientos, se observa una reducción en los niveles de proteína cuya base de comercialización es del 11%. En adición, desde la Cámara Arbitral de Cereales suman que registran un valor de contenido proteico de 9,23 %, con valores mínimos de 7,80 y máximos de 13,0%. Esto indica que el nivel de proteína se estaría posicionando casi dos puntos porcentuales por debajo del mínimo y en consecuencia se aplican mermas en el pago.

Además, como existe un rango de penalización y es acumulable, por ejemplo, un lote de trigo con un contenido de proteína del 8,00 % se le aplica un descuento del 9 %. Otro dato a considerar es el rendimiento de indiferencia, ya que en mayo del 2025, al momento de la siembra, los valores sobre los puertos de Rosario para entrega en diciembre rondaban los 200 dólares por tonelada, y actualmente cotiza a 170 dólares por tonelada, lo cual representó una caída del 15 % y en consecuencia impulsó al rendimiento de indiferencia en campo arrendado entre 3.800 a 4.000 kg/ha y si a eso se le considera una merma promedio del 5 % por calidad, el rendimiento de indiferencia se sitúa entre 4.000 y 4.200 kg/ha.

Finalmente, según indica el Siber, se proyecta una producción de trigo de 3.068.580 toneladas, la cual sería la máxima lograda desde el ciclo 2000/01 en adelante.

En cuanto al reporte final de área, destacan que el área sembrada de trigo en la provincia durante el ciclo 2025/26 fue la mayor expansión registrada desde el ciclo 2000/01, con 729.900 hectáreas. Este valor representó un incremento interanual del 18 % en relación al ciclo anterior.

Recuerda que, a mediados de marzo la intención por parte de los productores no estaba definida debido al retraso en la finalización de la cosecha de maíz y que todavía estaba pendiente de la trilla de soja. Aunque, existían condicionantes favorables para la expansión del cultivo, entre los que se destacaban: recarga hídrica adecuada del perfil del suelo y antecedentes productivos favorables, dado que en tres de las últimas cuatro campañas el rendimiento medio provincial superó los 3.500 kilos por hectárea.

Como condicionante negativo se identificó el rinde de indiferencia, el cual se estimó por encima de 3.300 kg/ha para evitar pérdidas económicas.

En cuanto a la superficie sembrada con trigo a nivel departamental, destaca lo siguiente:

- El sector Oeste (departamentos Diamante, Nogoyá, Paraná y Victoria) registró una expansión de 51.100 hectáreas, lo que representó un incremento interanual del 23 % (de 221.500 en el ciclo 2024/25 a 272.600 hectáreas en 2025/26).

- El sector Sur (Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Tala e Islas del Ibicuy) no mostró variaciones significativas, pasando de 246.400 hectáreas en el ciclo 2024/25 a 249.600 en 2025/26.

- En el sector Norte (La Paz, Villaguay, Federal y Feliciano) se observó un incremento interanual del 41 %, equivalente a 50.400 hectáreas, al pasar de 122.700 en 2024/25 a 173.100 en 2025/26.

- El sector Este, que en el ciclo 2024/25 registraba 26.200 hectáreas y ascendió a 34.600 en 2025/26, lo que significó una variación positiva del 32 %.