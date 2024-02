El inicio de clases previsto para el 26 de febrero quedará trunco luego de la convocatoria de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) a un paro general docente por la falta de acuerdos en las paritarias. A esto, se le suma la compleja situación que atraviesa la educación para la cual no hay plata para resolver problemas edilicios.

En este marco, Natalia Báez, que cumple un mes desde su asunción al frente de la Dirección Departamental de Escuelas, analizó la realidad que vive la ciudad e informó sobre la situación en la que se encuentran las escuelas.

Desde el momento que se hizo cargo de la institución, Báez afirmó que se encontró con un valioso recurso humano que fue capaz de sostener la Departamental sin una directora al frente, hasta su designación.

Sin embargo, del otro lado de la vereda, se topó con un contexto político y económico difícil. Al respecto, detalló que las escuelas de la ciudad sufren “un deterioro importantísimo, incluso en colegios que no tienen edificios muy viejos y que no han podido ser mantenidos. Lo cierto es que si no se atiende, todo se agravará muchos más”.

En esta línea, y dado que “no hay plata”, Báez coordinó acciones para responder a las urgencias de cara al inicio de clases con las diferentes juntas de gobierno del Departamento.

“Me junté con varias Juntas de Gobierno y vimos la posibilidad de que nos siguieran ayudando en lo que ya venían haciendo, porque esto nos aligera los tiempos y ayuda a resolver ante la situación presupuestaria”, argumentó sobre esta decisión la directora Departamental.

Al respecto, Báez hizo foco en la necesidad de que más allá que exista el dinero para llevar a cabo las obras, es necesaria la existencia de “un plan de infraestructura que a mediano y a largo plazo comience a abordar problemas que no se han abordado, porque si llega el dinero y no hay un plan entonces no sirve. Muchas veces hemos tenido dinero y no se ha hecho lo que se tenía que hacer. El deterioro de las escuelas no es de ahora”.

No obstante, según confirmó la funcionaria, en la ciudad no hay ninguna institución que se encuentre en condiciones tales que no permitan el inicio de clases cuando estas comiencen.

El único edificio del Departamento que presenta serias dificultades está en el ejido rural y tiene comprometida la parte eléctrica, lo que afecta también al funcionamiento de la bomba de agua.

En tanto, desde Infraestructura ya acudieron al lugar y barajaron que si el problema no puede resolverse a tiempo, los estudiantes de la escuela, que son solamente dos, tendrían clases en otro espacio.

En un plano general, los inconvenientes que presentan las instituciones educativas dentro de la ciudad serán abordados pero no representan un obstáculo mayor.

La particular iniciativa provincial

Hace unas semanas, el gobernador Rogelio Frigerio pidió a través de un video en sus redes sociales la colaboración de la ciudadanía para poner en condiciones los edificios escolares ante la falta de presupuesto.

Esta acción generó expresiones diversas, pero lo cierto es que en el Departamento se pintaron aulas y se llevó a cabo el desmalezamiento en dos instituciones: La Escuela Faustino Suárez Nº93, de Larroque; y la Juan José Millan Nº 64, de Perdices.

No obstante, este fin de semana le toca el turno a Gualeguaychú con la Escuela Nº9 “Leopoldo Herrera” y la Nº17 “Dr. Francisco Troise”.

“Hay un gran porcentaje de personas anotadas, no solo de la comunidad educativa, sino gente que tiene afán por estas obras”, puntualizó Báez.

La luz al final del túnel

A pesar de la difícil situación económica que enfrenta la educación en la actualidad, Natalia Báez resaltó la predisposición de Provincia a la hora de dar respuesta a los problemas que llegan a su escritorio.

“Veo a esta gestión más abierta, más sincera, no sé si lo valoramos mucho, para mí la honestidad es importante, porque esto no se resuelve solo. Yo tengo la posibilidad de comunicarme con el Director de Infraestructura y tener una apertura y sentir que entiende lo que le voy planteando como urgencia, de tener un coordinador de Departamentales que está atento y es resolutivo, que me dice la realidad es ésta y me dice que va a operativizar el sistema y por eso las cosas comienzan a llegar”, expresó Báez.

Y continuó: “Cuando entré había pilas de expediente, y recibí toda la ayuda. Hay una voluntad de analizar situación por situación y plantear prioridades. Y creo que estar todo el tiempo con el discurso de todo está mal en algún momento tiene que cambiar y hay que ir hacia adelante. Yo tengo un montón de problemas, pero me toca resolverlos y tengo que empezar a operativizar”.

Paritaria docente

Por otra parte, Natalia Báez analizó la realidad laboral del sector y opinó que “este momento que estamos atravesando nos lleva a un inicio de clases que nos pone una situación compleja. Yo creo que el docente tiene esta capacidad de resiliencia y lamentablemente se acostumbró a esta dinámica. Hoy estamos ante una situación económicamente que lo sentimos mucho más que otras veces”.

Finalmente, se refirió a los desafíos educativos de estos tiempos e hizo especial mención en la incorporación de tecnología en la educación.

“La conectividad digital es un desafío, por lo pedagógico y lo administrativo. La pandemia aceleró mucho esto, pero ahí hay todo un trabajo que hacer, que tiene que ver con el presupuesto y la voluntad política para que ello se lleve a cabo. Además, yo creo que venimos de un tiempo de mucho relato. La realidad se impone. Hoy lo que nos relatan las escuelas es de que mucho de lo que ha venido, por ejemplo el Programa de Conectar Igualdad, no fue más allá de entregar computadoras porque si no hoy tendríamos otra realidad de conectividad. Esto tiene que ver con la falta de planificación y la idea de que las cosas las hacen las personas. Es la historia de nuestro país que cada vez que viene un gobierno nuevo deshace lo que hizo el anterior, y tendremos que poner sobre la mesa algunas cuestiones. Por ejemplo, se tomó la decisión de continuar con el ‘A leer’, de ver lo que se hizo no desde la línea política sino que si funcionó se continúe”, finalizó.

Robo en las escuelas

El mismo día de su asunción como Directora Departamental, la escuela Rosa Regazzi sufrió el robo de una bomba de agua, entre otros elementos que se llevaron. Al día siguiente, otra institución fue robada.

En tanto, esta semana irrumpieron en el Instituto Agrotécnico y robaron el proyector, el cual pudo ser recuperado por la policía.

Ante este contexto de inseguridad, Natalia Báez manifestó que estuvo reunida con el Jefe de Policías y dialogaron sobre la complejidad de las diferentes zonas.

Además, la directora Departamental se reunió con el Consejo de Seguridad para saber en qué punto pueden trabajar en conjunto.