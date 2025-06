El índice de desocupación llegó al 7,9% en el primer trimestre de este año, lo que dejó como resultado un incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto al mismo período del 2024. De esta forma, ya son 1,7 millones los desempleados que hay en el país.

Es importante recordar que un “desocupado” no es aquella persona que no tiene trabajo, sino aquella persona que está activamente buscando un empleo y no lo encuentra.

En este mes, la suba de la desocupación se dio en un contexto en el que también creció el empleo. De acuerdo con lo informado por el Indec, la tasa de ocupación saltó de 44,3% en los primeros tres meses de 2024 a 44,4% en el período enero-marzo de 2025. Así, la cantidad de ocupados creció a 20,7 millones de personas.

Aunque parezca ilógico, el hecho de que suban tanto la desocupación como la ocupación es algo completamente normal. Lo que ocurrió fue que creció 0,2 puntos porcentuales la tasa de actividad. Eso significa que en el último año se incorporaron más personas al mercado laboral. Algunas consiguieron trabajo (por eso creció la tasa de empleo) y otro tanto aún lo sigue buscando (por eso creció el desempleo).

En lo que respecta a la comparación con el trimestre anterior, los números son bastante claros. La tasa de empleo cayó de 45,7% a 44,4%, mientras que la desocupación pasó de 6,4% 7,9%. Dicho de otra forma, cayó el empleo y creció la desocupación. No obstante, se debe tener en cuenta que existe un “factor estacionalidad” que explica gran parte de las variaciones. Sirve de ejemplo el caso de la construcción, que tiene un régimen de baja de contrato anual. Muchos trabajadores frenan en el primer trimestre del año y se reincorporan en el segundo.

Otro dato interesante que surge de la Encuesta Permanentes de Hogares (EPH) del Indec, es que el trabajo informal avanzó con mucha fuerza sobre el formal. En concreto, las estadísticas marcan que en el último año el empleo registrado cayó en 468.000 personas, en tanto que el empleo informal sumó a 726.000 trabajadores.

Entre los 31 aglomerados urbanos relevados por el Indec, las disparidades regionales son marcadas. Las tasas de desocupación más altas se observaron en el Gran San Luis (10,4%) y en el Gran Buenos Aires (9,1%), reflejando las dificultades del mercado laboral en esos distritos. En el caso del Gran San Luis, el nivel de desempleo se combinó además con una alta proporción de personas que buscan activamente trabajo (23,9%), lo que evidencia una presión significativa sobre la demanda laboral. Por su parte, el Gran Buenos Aires —que incluye a los partidos del conurbano— volvió a posicionarse entre los más golpeados, con un total de 16,6% de ocupados demandantes de empleo.

En el otro extremo, las menores tasas de desocupación se registraron en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (1,3%) y en Santiago del Estero-La Banda (2,4%), dos zonas donde la demanda de empleo se mantuvo contenida y la ocupación mostró mayor estabilidad. Estas ciudades también exhiben niveles bajos de subocupación, lo que indica un mejor balance en términos de cantidad y calidad del empleo.

El informe del Indec muestra un aumento de la desocupación en el primer trimestre de 2025, acompañado por un leve crecimiento en la tasa de empleo. También se destaca una caída del empleo registrado y un avance del trabajo informal. A nivel regional, la desocupación más alta se registró en el Gran San Luis (10,4%) y la más baja en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (1,3%). La información corresponde a la Encuesta Permanente de Hogares publicada este miércoles.

