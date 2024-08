A pocos días de cumplirse un mes del viaje de seis miembros del bloque de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza para reunirse con un grupo de represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, la diputada nacional Rocío Bonacci, quien viajó al penal, pero no salió en la foto, amplió detalles de lo ocurrido y apuntó al entrerriano Beltrán Benedit.

La diputada santafesina relató: “A mí me llama mi compañero de bloque (Benedit), me invita a hacer una visita al penal de Ezeiza no aclarando el objetivo y no diciendo que nos esperaba Astíz y un grupo de represores”. “Me insistió dos o tres veces, pero cuando llegamos nos comenta que íbamos a visitar a tal personaje de la dictadura que nos estaban esperando ansiosamente”, remarcó.

Los otros cuatro diputados oficialistas que visitaron la cárcel de Ezeiza fueron Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Guillermo Montenegro. Según Bonacci, quien busca desligarse del viaje realizado desde el Palacio Legislativo, “estos diputados iban para comunicarse con los genocidas para armar una especie de proyecto”.

De igual manera, la diputada de Santa Fe afirmó que la “comitiva” que se encontró con represores condenados como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda y Carlos Suárez Mason entre otros, “estuvo acompañado por asesores”. De hecho, Bonacci reveló que “la foto la sacó la asesora de Guillermo Montenegro”.

Consultada por una presunta relación de la visita a Ezeiza con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, la diputada negó que esto fuese así, y agregó que “esto lo ‘craneó’ Beltrán Benedit con ayuda de Guillermo y parece ser que, a raíz de unos chats, esto tenía un ‘ok’ de Patricia Bullrich”.

Respecto a la reunión, detalló: “Le dije a Beltrán que no voy a defender este proyecto que tira a la basura 40 años de democracia”. También se refirió a la actitud de sus compañeros de bloque en penal: “Estaban contentos de estar ahí, incluso los reclusos porque ellos sabían quienes los iban a visitar”.

En el final, Rocío Bonacci fue consultada por la explicación que dio Lourdes Arrieta respecto a que “no sabía quiénes eran porque nací en el 1993”, y contestó: “Le creo a mi compañera”. “Yo me quise retirar y el guardiacárcel me dijo que tenemos que esperar y me quedé a un costado con mi celular”, concluyó.