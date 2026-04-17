La directora Departamental de Escuelas de Gualeguaychú Marta Irazábal brindó detalles a Cero y Bolazo Stream sobre las actuaciones realizadas tras la aparición de amenazas de tiroteo en instituciones educativas de la ciudad, y explicó que la suspensión de clases presenciales responde a una disposición de la Justicia.

“Venimos trabajando desde ayer con todos los protocolos que corresponden”, señaló la funcionaria, al tiempo que precisó que la situación se inició a partir de escritos intimidantes hallados en los baños de la escuela técnica. A partir de allí, la directora del establecimiento realizó la denuncia y se activaron los mecanismos previstos.

En ese marco, indicó que “se dio el alerta y estuvimos trabajando en comunicaciones que se les envió a las familias”, y agregó que la decisión de suspender las actividades presenciales “hasta el 22 de abril” fue adoptada por la Justicia. “Nosotros acatamos el oficio que llegó”, remarcó.

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La funcionaria detalló además la intensidad del operativo desplegado: “Estoy levantada desde las 4 de la mañana en comunicación con la directora, y a las 6 comenzamos a comunicarnos con los padres de los alumnos”. En paralelo, explicó que se trabaja en la elaboración de propuestas pedagógicas para garantizar la continuidad educativa durante los días sin clases presenciales.

“Los equipos directivos están reunidos para abordar esta situación y tenemos que elevar la propuesta tanto a la Justicia como al CGE”, indicó.

Respecto a los protocolos vigentes, aclaró que el Consejo General de Educación no aconseja en estos casos la suspensión de actividades, aunque explicó que en este episodio intervino el Departamento Jurídico del organismo junto con la Fiscalía del Juzgado de Menores. “Lo único que hicimos es acatar el oficio”, insistió.

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Consultada sobre los fundamentos de la medida, sostuvo: “No sé lo que habrá evaluado la Justicia, están en pleno proceso de investigación. Si el CGE no está de acuerdo, apelará”. En esta línea, Irazabal señaló que la medida podría levantarse si existe esta apelación.

Finalmente, la directora remarcó que el contexto actual también influyó en la toma de decisiones: “Este hecho es diferente porque hubo situaciones de violencia en Santa Fe”, señaló, y añadió que el impacto de las redes sociales complejiza estos episodios.

Por último, confirmó que hasta el momento no fueron identificados los responsables de los grafitis con las amenazas.