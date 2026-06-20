El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos presentó un informe sobre la evolución de la actividad económica provincial correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. El crecimiento se sostiene en el complejo agroindustrial, mientras que el mercado laboral formal continúa mostrando señales de debilidad.

El análisis se basa en el Indicador Sintético de Actividad Económica de Entre Ríos (ISAEER), elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de Entre Ríos (DGEC), e incluye además el comportamiento de distintas variables representativas de los principales sectores productivos y económicos de la provincia.

De acuerdo con el ISAEER, Entre Ríos registró en diciembre de 2025 un crecimiento interanual del 1,2%, manteniendo la tendencia positiva iniciada a fines de 2024 y en línea con la evolución de la actividad económica nacional. No obstante, las variaciones positivas observadas a lo largo del año fueron perdiendo intensidad, lo que evidencia una desaceleración del ritmo de crecimiento hacia el cierre del período analizado.

En cuanto al complejo agroindustrial, con datos a marzo de 2026 se destacó el crecimiento de la molienda de trigo y soja, con incrementos del 6,7% y del 2,1% interanual respectivamente. Asimismo, la provincia reafirmó su liderazgo nacional en la faena avícola, al concentrar el 52% del total del país y registrar un crecimiento interanual del 9%. La faena porcina también mostró un importante dinamismo, con un incremento del 23% interanual.

En contrapartida, la molienda de arroz —actividad en la que Entre Ríos concentra más del 70% respecto del total nacional— registró una caída interanual del 15%. Del mismo modo, la industria aceitera fue uno de los sectores más afectados, con una disminución del 46% interanual, situación explicada por una combinación de factores entre los que se destacan una menor disponibilidad de materia prima, mayores costos de producción y modificaciones en los incentivos vinculados a la exportación.

Una tendencia similar afectó a la faena bovina, que registró una caída del 8% interanual, en línea con el escenario nacional y asociada a la reducción del stock ganadero como consecuencia de diversos eventos climáticos adversos.

Los indicadores vinculados al consumo reflejaron en general un comportamiento más favorable que el productivo. El consumo total de energía eléctrica creció un 1% interanual, impulsado principalmente por el uso industrial, que aumentó un 5%, mientras que el consumo residencial cayó un 2%. El consumo de gas registró una suba del 10% y el de combustibles avanzó un 7%, traccionado por la mayor demanda de gasoil vinculada a la actividad agroindustrial y logística. El patentamiento de vehículos también mostró una mejora del 2% interanual, en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica.

Por último, otra variable negativa fue el mercado laboral formal, que continúa mostrando señales de debilidad. El empleo asalariado privado registrado presentó una caída interanual del 1% en marzo de 2026, reflejando un escenario de estancamiento y limitadas posibilidades de generación de nuevos puestos de trabajo.

Ese panorama convive con datos de otra fuente que muestran un proceso más amplio de retracción del tejido productivo. Según registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 cerraron 26.213 empresas en todo el país, una caída del 5,2%. Solo en el último año desaparecieron 14.044 firmas, lo que marcó el vigésimo quinto mes consecutivo de retroceso en ese indicador. La construcción lideró las pérdidas, con una caída del 9,5%, seguida por la industria manufacturera, el comercio y el agro.

Entre Ríos no fue ajena a ese proceso. La provincia pasó de tener 17.099 empresas empleadoras en noviembre de 2023 a 16.025 en marzo de 2026, lo que representa una caída del 6,3% y la desaparición de 1.074 firmas en tres años. Esa baja se ubicó por encima del promedio nacional, aunque en la comparación interanual la diferencia se achicó: mientras el país registró una contracción del 2,8%, la provincia mostró una caída del 2,7% en el mismo período.

En el plano fiscal, la recaudación de Ingresos Brutos alcanzó los 62 mil millones de pesos en marzo de 2026, lo que representa un aumento real del 4% interanual. Este tributo explica el 75% de la recaudación provincial total. El informe concluye que la economía entrerriana sostiene una evolución positiva apoyada principalmente en sus cadenas agroindustriales, aunque advierte que la consolidación del crecimiento dependerá de la recuperación de los sectores rezagados, la estabilidad de los costos de producción y la capacidad de sostener la inversión y el empleo.