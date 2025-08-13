La Federación Agraria de Entre Ríos se reunió este lunes, y expresó su molestia por la reciente eliminación de las retenciones a la minería. Sostuvieron que el “sector agropecuario se mantiene en nivel”, y para el cultivo de soja “directamente representa asumir una próxima campaña con un seguro quebranto”.

Además, la entidad volvió a manifestar su “preocupación por el desguace del INTA, que en Entre Ríos tiene una importante presencia en actividades sustantivas, en especial nuestras economías regionales”.

Puede interesarte

Por otra parte, se avanzó con un “amplio debate sobre el esquema de arrendamientos rurales en la provincia, análisis que continuará sumando a distintos sectores que puedan aportar ideas para buscar soluciones reales a esta grave problemática para la mayoría de los pequeños y medianos agricultores”.