Durante la jornada del viernes 31 de octubre, se llevaron a cabo 10 proyecciones audiovisuales del Planetario Móvil - Experiencia Educativa 360°, con la participación de más de 800 estudiantes de 22 establecimientos educativos de Gualeguaychú y alrededores.

Esta novedosa propuesta educativa tuvo lugar desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas, en el predio del Polideportivo Norte, con el objetivo de acercar a los estudiantes al fascinante mundo de las ciencias, mediante una vivencia única, interactiva y transformadora.

Puede interesarte

Las diferentes proyecciones inmersivas permitieron descubrir el universo, a través de un acercamiento a nuestro sistema solar; explorar el mundo submarino; conocer los dinosaurios que habitaron el planeta; realizar un recorrido por el interior del cuerpo humano; y reflexionar sobre los derechos humanos y la prevención del bullying.

Con la finalidad de promover diferentes actividades vinculadas al servicio de la comunidad, los organizadores consideraron que esta propuesta es una valiosa oportunidad para despertar la curiosidad científica, con la finalidad de enriquecer aprendizajes y fortalecer valores esenciales para la vida en comunidad.

Interact y Rotary Gualeguaychú Oeste agradecieron a todas las escuelas que se acercaron a participar de la propuesta con tanto interés, y a las diferentes áreas municipales que colaboraron con la implementación de la misma.

Puede interesarte

Las instituciones educativas que participaron de la propuesta fueron: las Escuelas primarias N°1 Guillermo Rawson, N°4 Gervasio Méndez, N°7 Olegario V. Andrade, N°20 Domingo F. Sarmiento, N°31 Rca. O. del Uruguay, N°35 República de Chile, N°44 María Mercedes Balcarce y San Martín, N°88 Los Fundadores, N°90 José Sixto Álvarez, N°94 Francisco Ramírez, N°105 Islas Malvinas, N°107 San Francisco de Asís, N°115 La Milagrosa, N°117 María Elena Walsh, N°179 Fernando Ramón Elgue; los E.E.I. N°2 Fco. Rizzuto y N°12 José Facio; los E.P.E.I. N°15 Taller Protegido Emanuel y N°18 Santa Rita; y los colegios secundarios Luis Clavarino, Manuel Belgrano y la Escuela Técnica N°1.

Dado el éxito de la jornada, se espera poder volver a traer esta propuesta inmersiva el próximo año, a través de una nueva convocatoria del Presupuesto Participativo.