La escuela de Horticultura ubicada en Urquiza al Oeste se encuentra sin el servicio de agua y los alumnos que se alojan en el albergue de la institución han dejado de asistir a clases. El corte fue decidido por los padres de los estudiantes que vieron en esta medida de fuerza la forma de recibir una respuesta ante la situación.

La directora del colegio, Norma Halbrandt contó a Ahora ElDía que no sabía que se iba a tomar esta medida y explicó la situación que viven en el establecimiento: “Dos papás esta semana vinieron a hablar para saber en qué situación estábamos con el agua, les conté las gestiones que estábamos haciendo, que Departamental estaba avisada y ellos también estaban viendo de solucionar el problema. Pero el tiempo en obra para juntar el dinero, los presupuestos, el hacer un informe con un ingeniero hidráulico, no son los tiempos más óptimos que se necesitan, pero está todo gestionado”.

En tanto, la directora Departamental de Escuelas, Marta Irazábal de Landó, informó: “Estamos habilitando agua a través del Municipio y de los bomberos. El pozo de agua se secó, pero para hacer un pozo nuevo necesitamos el informe del ingeniero, vino Piccoli de Obras Sanitarias”.

Y agregó: “Hemos hecho todo lo posible, hemos pedido los presupuestos de agua, pero hasta no tener el informe no podemos hacer un pozo para poder justificar los fondos. Hoy me acaba de entrar un dinero, un remanente de la justicia del que voy a disponer, ya el juez lo sabe, para arreglar el agua y la luz de la escuela”.

Luego, la directora Departamental habló con los padres y les transmitió las novedades. En el intercambio con la comunidad educativa, Landó comentó que hay otras escuelas rurales que están atravesando la misma situación porque se les secó el pozo de agua.

Sobre los 25 niños que viven en el albergue, Landó señaló que a algunos los ubicaron en otras instituciones educativas cercanas a sus domicilios hasta que la problemática se solucione.

Tras las explicaciones, los padres levantaron el corte y advirtieron que si en unas semanas no tienen respuestas volverán a cortar la ruta.

El relato de los padres

José Luis contó que en la escuela hace casi tres meses que no hay agua y que los chicos que viven durante la semana en el albergue ya no están yendo. En esta dirección, contó que los directivos sabían que el pozo se iba a secar.

Por otro lado, el padre dijo que hace una semana que no está mandando a sus hijos por estas condiciones. En tanto, la institución está sin luz en algunos sectores debido a que un transformador se rompió.

Además, señalaron que desde el establecimiento les piden colaboración con productos de higiene como papel higiénico, lavandina y detergente.

Facundo tiene tres hijos y mencionó que envía a sus hijos con una botellita de agua pero como la escuela tiene horario extendido no les alcanza lo que llevan.

Los estudiantes que recurren a la Escuela de Horticultura ingresan a las 8:00 de la mañana donde les dan el desayuno, luego almuerzan en el lugar y a las 15:00 reciben la merienda. En este contexto, la necesidad del suministro de agua es muy importante. Mientras tanto, de los 25 chicos que viven en el albergue de la institución no concurren al lugar y debieron ser reubicados en otros establecimientos.

Al respecto, los padres de la comunidad educativa manifestaron su preocupación sobre estos niños, ya que ellos comen en la escuela y no saben cómo están cubriendo esa necesidad en la actualidad.

Mientras tanto, el personal de cocina debe buscar agua en una obra cercana al colegio porque el agua que envían desde el municipio dicen que no es apta: “El agua es marrón porque las tanquetas están sucias”, comentaron las madres de los alumnos.

El agua que hay en la institución y no es apta para consumo se utiliza para higienizar la escuela y mantener limpios los baños.