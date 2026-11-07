El estudiante Tahien Francou logró el mejor tiempo de la prueba, con 1:12.978, al volante del auto n.º 68 del Equipo Fénix IX, en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín.

El estudiante Tahien Francou, de la Escuela de Educación Técnica n.º 2 “Presbítero José María Colombo” de Gualeguaychú, obtuvo el primer puesto en el Setup Challenge del Desafío ECO YPF, que se desarrolla este fin de semana en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín, provincia de Buenos Aires.

Al volante del auto n.º 68, perteneciente al Equipo Fénix IX, Francou registró un tiempo de 1 minuto, 12 segundos y 978 milésimas (1:12.978), resultado que le permitió alcanzar el primer lugar de esta prueba.

La participación de la institución gualeguaychuense en esta competencia nacional fue declarada de Interés Municipal por el Concejo Deliberante, mediante la Resolución N.º 33/2026, en reconocimiento al trabajo de estudiantes y docentes en el desarrollo y la preparación del vehículo eléctrico.

El Desafío ECO YPF reúne a escuelas técnicas de distintos puntos del país en una competencia que promueve la formación, la innovación tecnológica, el trabajo en equipo y el desarrollo de vehículos eléctricos.