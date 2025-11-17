La Escuela Técnica N.º 3 “15 de Noviembre” celebró este viernes el Día de la Educación Técnica con un acto que reunió a estudiantes, docentes, autoridades y familias para poner en valor el rol fundamental de esta modalidad educativa en la formación de jóvenes y en el desarrollo productivo del país. La jornada permitió destacar la identidad técnica que caracteriza a la institución y fortalecer el sentido de pertenencia de toda la comunidad.

En representación del Gobierno Local participó Gustavo Costanzo, responsable del Centro de Desarrollo del Conocimiento de la Dirección de Educación, quien acompañó el acto y reafirmó el compromiso de la gestión con el fortalecimiento de las prácticas formativas y la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos educativos.

Durante su mensaje, Costanzo repasó su propia experiencia dentro de la educación técnica, recordando sus primeros pasos como estudiante en el antiguo Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET). Destacó la dedicación docente y el acompañamiento institucional que marcaron su trayectoria profesional, y subrayó que la formación técnica fue un proceso transformador que le inculcó disciplina, respeto, curiosidad por la investigación y un profundo valor por el hacer, aspectos que reconoció como claves en su desarrollo personal y laboral.

Antes de finalizar, expresó su reconocimiento a toda la comunidad educativa por el esfuerzo sostenido y por mantener viva una propuesta formativa estratégica para el desarrollo nacional. También alentó a continuar fortaleciendo la identidad técnica en las escuelas de la ciudad.

El encuentro concluyó con un cálido saludo institucional y un fuerte reconocimiento a estudiantes, docentes y equipos de trabajo, reafirmando la importancia de la educación técnica como motor para la creación de oportunidades y el crecimiento colectivo.