DOLOR Y CONMOCIÓN
La escuela Villa Malvina hará una misa para toda su comunidad educativa tras el fallecimiento de una estudiante
Luego del trágico fallecimiento de una adolescente que cayó del edificio Guini el jueves al mediodía, la comunidad educativa de La Salle- Villa Malvina realizará una misa para sus alumnos, sus familiares y docentes.
La medida fue comunicada a través de las redes sociales oficiales de la institución, en ellas manifestaron que “invitamos a todas las familias y docentes de la comunidad educativa a compartir un momento de oración por Francisca el próximo lunes 22 de junio, de 7.30 a 7.45 horas, y de 13.10 a 13.25h, ambos momentos en nuestra Capilla”.
“Como comunidad educativa, queremos reunirnos en la fe y la esperanza para celebrar el abrazo misericordioso del amor de Dios Padre que la ha recibido. Asimismo, los estudiantes de 6.º año y sus familias tendrán un momento comunitario de oración y despedida, de 11.10 a 11:50 horas. Nos acompañaremos en el dolor que nos produce su partida y en la fe en la promesa de un mundo nuevo que ya ha nacido para Francisca”, concluyó el comunicado.
La policía investiga si se trató de una autodeterminación, y el trágico episodio disparó la inquietud de padres y alumnos de seguir hablando sobre salud mental.
Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional o necesita hablar con alguien, es importante buscar acompañamiento profesional y apoyo inmediato en servicios de salud, guardias hospitalarias o líneas de asistencia disponibles.
Podes comunicarte al :107 o acudir a la Guardia de Salud Mental de Hospital Centenario Gualeguaychú ante una situación de crisis o riesgo.
Otras líneas disponibles: 0800-999-0091 – Línea de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental. Funciona las 24 horas, todos los días del año y brinda escucha, orientación y acompañamiento.