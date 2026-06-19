Luego del trágico fallecimiento de una adolescente que cayó del edificio Guini el jueves al mediodía, la comunidad educativa de La Salle- Villa Malvina realizará una misa para sus alumnos, sus familiares y docentes.

La medida fue comunicada a través de las redes sociales oficiales de la institución, en ellas manifestaron que “invitamos a todas las familias y docentes de la comunidad educativa a compartir un momento de oración por Francisca el próximo lunes 22 de junio, de 7.30 a 7.45 horas, y de 13.10 a 13.25h, ambos momentos en nuestra Capilla”.

“Como comunidad educativa, queremos reunirnos en la fe y la esperanza para celebrar el abrazo misericordioso del amor de Dios Padre que la ha recibido. Asimismo, los estudiantes de 6.º año y sus familias tendrán un momento comunitario de oración y despedida, de 11.10 a 11:50 horas. Nos acompañaremos en el dolor que nos produce su partida y en la fe en la promesa de un mundo nuevo que ya ha nacido para Francisca”, concluyó el comunicado.

La policía investiga si se trató de una autodeterminación, y el trágico episodio disparó la inquietud de padres y alumnos de seguir hablando sobre salud mental.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional o necesita hablar con alguien, es importante buscar acompañamiento profesional y apoyo inmediato en servicios de salud, guardias hospitalarias o líneas de asistencia disponibles.

Podes comunicarte al :107 o acudir a la Guardia de Salud Mental de Hospital Centenario Gualeguaychú ante una situación de crisis o riesgo.

Otras líneas disponibles: 0800-999-0091 – Línea de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental. Funciona las 24 horas, todos los días del año y brinda escucha, orientación y acompañamiento.