Tal y cómo lo anticipó Ahora ElDía hace exactamente un mes atrás, el juez federal Hernán Virí tomó declaración indagatoria a la ex funcionaria Camila Ronconi, extitular de la Dirección de Medio Ambiente en la gestión Piaggio. El motivo de la citación fue por no haber investigado el derrame de fuel oil producido en el predio del ex Frigorífico en 2021. Además, entre los motivos de esta acción judicial está que el magistrado tiene indicios de que el Área responsable no inició ningún expediente, lo que produjo que no se haya abordado esta problemática con idoneidad.

Luego de haber declarado en el Juzgado Federal a cargo del juez Viri, Ronconi publicó un posteo en sus redes sociales hablando sobre esta situación y su rol en lo que actualmente investiga la Justicia Federal.

“Hoy concurrí al Juzgado Federal local a prestar declaración en la causa “FPA 920/2021” en la que se investiga si las directoras de ambiente de la anterior gestión municipal, la Téc. en Salud Ambiental María de los Ángeles Gómez y yo, incumplimos nuestros deberes como funcionarias. Investigación penal motivada por el vuelco de material similar a fuel oil del Frigorífico Gualeguaychú a nuestro río en el año 2021 y nuevamente en el 2024”, publicó en su perfil de Instagram.

“En la declaración informé al Juzgado Federal, a cargo del Dr. Hernan Viri, con amplitud de detalles los trabajados realizados en el predio del ex-frigorifico durante la 2da intendencia de Esteban Martin Piaggio en la que participé en ese cargo jerárquico”, sostuvo.

“Explique que ese predio de aproximadamente 30 hectáreas, conocido por toda la población, fue abandonado debido a la quiebra del Frigorífico Gchú, y dejado “a la buena de Dios” sin ningún procedimiento de tratamiento de pasivos ambientales, es decir de materiales peligrosos existentes en la planta fabril”, aclaró.

“Recordé que toda esa planta quedó en poder de la Provincia y luego esta la transfirió a la Municipalidad de Gualeguaychú en el 2022. Por obvias razones presupuestarias, dado que se trata de un monstruo inmobiliario, el municipio local mantuvo el predio sin realizar ninguna intervención utilizándolo para depósito tanto la Dir. de Tránsito municipal como la Policía provincial”, mencionó.

“En el año 2021, debido a un hurto, se produjo un vuelco de un material similar al fuel oil que nos permitió conocer que en las cañerias subterraneas del predio existían restos de combustible abandonado. Desde la toma de conocimiento hasta el final de nuestra gestión nos dedicamos a realizar un trabajo arduo y sostenido para contener cualquier contaminación, para ello se contrataron 2 empresas habilitadas para tratar residuos peligrosos”, explicó a sus seguidores.

“Gracias a esto se pudo retirar una cantidad importante del residuo encontrado, pero dado que no existen planos de la planta y menos de las cañerías y/o depósitos se ignora la cantidad y calidad de otras existencias”, manifestó.

“Este trabajo fue realizado amparados por el compromiso ambiental que fue uno de los ejes de gobierno, gracias al esfuerzo y efectiva utilización de recursos municipales por decisión política de nuestra Intendencia. Lo hicimos también simultáneamente al constante sostenimiento, creación y desarrollo de políticas públicas que dieron respuesta a otras problemáticas ambientales igual de urgentes”, aclaró.

“Estimo haber dejado claramente informado que nuestra actuación fue impecable, cumpliendo así con el deber de esclarecer los hechos, lo cual hice asistida por mis abogados, los dres. Guillermo Martínez y Luis Leissa, a quienes mucho agradezco su acompañamiento”, aventuró.

“Finalmente, celebro que la justicia se dedique a investigar los problemas ambientales en nuestra ciudad y en nuestra provincia; especialmente teniendo en cuenta la cantidad de ellos que se encuentran sin investigación alguna. Y reflexiono que urge la creación de un fuero específico para la temática dada su complejidad y su importancia”, concluyó.

La investigación del derrame de fuel oil y las acciones que el Ejecutivo local realizó o no en 2021 continuará dentro de una semana, cuando la otra extitular de Ambiente, María de los Ángeles Gómez, declare ante el juez Viri el próximo 2 de octubre.

Ahora ElDía intentó comunicarse con la exfuncionaria Camila Ronconi para obtener una declaración de su parte tras su paso por el Juzgado Federal, pero no obtuvimos respuesta de su parte.