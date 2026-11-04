La Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) participará de la Cumbre Social del Mercosur 2026, que se desarrollará este jueves 5 de noviembre en Montevideo, Uruguay, en el marco de la Presidencia Pro Tempore uruguaya del bloque regional. Participan representantes de los Estados Partes, instituciones y organizaciones sociales.



La Cumbre constituye un espacio de intercambio y debate orientado a fortalecer la participación de la sociedad civil y promover iniciativas que contribuyan a profundizar el proceso de integración regional. En esta edición, las actividades se organizarán en torno a tres grandes ejes: Políticas de Cuidados, Integración Fronteriza y Reinserción de Personas en Conflicto con la Ley Penal y Liberadas.



La presencia de las universidades entrerrianas en la Cumbre representa una oportunidad para proyectar las experiencias del territorio hacia una agenda de integración regional que contemple las realidades, necesidades y potencialidades de las comunidades fronterizas.



En representación de la Facultad de Bromatología, el decano, Lic. José Antonio Dorati, fue convocado a participar como expositor en el panel “Educación en Frontera”, previsto para las 15.30, dentro de la mesa temática de Integración Fronteriza. La participación en este ámbito permitirá, además, poner en consideración los avances alcanzados por el Mercosur en materia educativa y las oportunidades que ofrecen los instrumentos regionales para fortalecer la integración de las localidades fronterizas.



La Facultad de Bromatología en cooperación con países vecinos



En particular, la Facultad de Bromatología mantiene la iniciativa de articulación académica y territorial con instituciones de la República Oriental del Uruguay, orientadas a fortalecer los vínculos educativos y comunitarios entre ambas márgenes del río Uruguay.



Entre estas experiencias se destaca el programa binacional A Dos Bandas, desarrollado junto con la Universidad de la República (Udelar), que promueve prácticas integrales internacionalizadas mediante actividades compartidas entre estudiantes, docentes y comunidades de Argentina y Uruguay.



Asimismo, la participación en la Expo Educativa de Río Negro permitió profundizar el intercambio sobre las oportunidades de fortalecer la educación transfronteriza y construir propuestas formativas que contemplen las particularidades y necesidades de las comunidades de la región.