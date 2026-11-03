La Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Asociación Civil Acela Entre Ríos firmaron un convenio de cooperación y un convenio específico de colaboración, con el propósito de fortalecer una trayectoria de trabajo conjunto que ambas instituciones sostienen desde hace más de 30 años.

La firma se realizó este lunes 2 de noviembre en la sede de la Facultad de Bromatología, en Gualeguaychú, y contó con la participación del decano, Lic. José Antonio Dorati; la presidenta de Acela Entre Ríos, María José Morán; la secretaria de la asociación, Susana Mostto; la vicedecana, María Tulia Aizaga; y la secretaria de Extensión y Desarrollo Territorial, Andrea Carraza, junto a integrantes del equipo de Acela.

La relación entre ambas instituciones tiene una extensa trayectoria, construida a partir de proyectos de extensión, investigación, capacitación y propuestas destinadas a acompañar a las personas con enfermedad celíaca y sus familias.



A lo largo de estos años, el trabajo conjunto permitió desarrollar talleres de cocina, experiencias de elaboración y evaluación de alimentos libres de gluten, formulación de premezclas para panificados de bajo costo y propuestas de innovación alimentaria. Estas iniciativas también promovieron el intercambio entre los conocimientos académicos y los saberes construidos por las propias cocineras de ACELA, incorporando las necesidades y demandas de la comunidad celíaca como punto de partida para el desarrollo de nuevos productos.



Los convenios suscriptos representan un nuevo paso en este recorrido y establecen un marco institucional para impulsar acciones conjuntas en los ámbitos académico, científico-tecnológico y de extensión universitaria. En particular, contemplan la realización de cursos prácticos y talleres de elaboración de alimentos libres de gluten, destinados a personas con enfermedad celíaca, sus familiares, estudiantes y público interesado.



Para el desarrollo de estas propuestas, la Facultad pondrá a disposición las instalaciones y los equipamientos de sus Laboratorios de Cocina, mientras que Acela tendrá a su cargo la designación del personal responsable del dictado de las actividades y la provisión de los insumos necesarios.



La iniciativa permitirá dar continuidad y ampliar las experiencias de articulación que ambas instituciones vienen construyendo, generando nuevos espacios de formación, intercambio de saberes y aprendizaje compartido. Asimismo, busca acercar herramientas y conocimientos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con celiaquía y a promover prácticas alimentarias seguras e inclusivas.