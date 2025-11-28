Las Jornadas, organizadas por las Secretarías Académica y la Asociación Argentina de Microbiología (DAMyC y CAIA), fueron declaradas de Interés Municipal por la Municipalidad de Gualeguaychú y de Interés Provincial mediante el Decreto 3063/25 GOB del Gobierno de Entre Ríos. La distinción reconoció su importancia para el desarrollo científico, tecnológico y productivo, así como su aporte al fortalecimiento de las capacidades regionales en inocuidad alimentaria.

El encuentro comenzó con una Pre-Jornada en modalidad híbrida, que incluyó dos cursos intensivos de formación, instancias de capacitación técnica, espacios de debate y visitas a laboratorios.

En las dos jornadas presenciales siguientes se desarrollaron conferencias plenarias, mesas redondas, sesiones de pósters, talleres y presentaciones de casos, con la participación de destacados referentes de universidades, organismos sanitarios, instituciones científicas, industrias alimentarias y centros tecnológicos.

Bajo el lema “Microbiología e Inocuidad Alimentaria: desafíos y avances”, el programa abordó temáticas centrales para el sector, tales como: microbiología predictiva y vigilancia sanitaria, innovación tecnológica aplicada a alimentos, microbiota humana y alimentos basados en plantas, secuenciación masiva y nuevas herramientas moleculares, alérgenos, micotoxinas y contaminantes químicos, inocuidad alimentaria 4.0, inteligencia artificial aplicada a la evaluación y al control, normativas del Código Alimentario Argentino, Mercosur y estándares internacionales, control microbiológico en industrias lácteas, cárnicas, avícolas, frutihortícolas, jugos y vinos; entre otros.

El nivel académico y la diversidad temática posicionaron al encuentro como un espacio de referencia nacional para la actualización profesional y la construcción colaborativa de conocimiento científico.

En un contexto de desafíos para el sistema universitario público y el ecosistema científico-tecnológico argentino, estos espacios se vuelven esenciales para fortalecer capacidades, promover la innovación y contribuir a la seguridad alimentaria y al desarrollo sostenible.

Las Jornadas se realizaron además en el marco de la Semana Internacional de la Ciencia por la Paz y el Desarrollo, promovida por Naciones Unidas.

De la Universidad a la comunidad

Por otra parte, esta semana se realizaron talleres de promoción de la alimentación saludable en el barrio Los Espinillos, donde se abordaron prácticas educativas sobre el consumo de frutas mediante dinámicas participativas, juegos y una merienda saludable compartida entre familias, estudiantes y docentes.

Participaron en las actividades las y los estudiantes de la Licenciatura en Nutrición, María Paz Álvarez, Agustina Camera, Alejandra Centurión, Josefina de la Cruz, Jazmín Hermosid, Sabrina Jourdan, Yamila Lapalma, Sofía Piana, Pilar Sánchez e Isaías Schaumann, junto al equipo docente integrado por Diego Zanetti, Laura Lonardi y Lucía Castro.

Las intervenciones se llevaron adelante en el espacio de apoyo educativo Emaús y en el SUM del barrio Los Espinillos, articulando con familias, referentes barriales y nutricionistas de los Centros de Atención Primaria de la Salud "La Cuchilla" y "Médanos".

Asimismo, se trabajó conjuntamente con Cáritas – Diócesis de Gualeguaychú y en el marco del Proyecto de Prácticas Integrales Internacionalizadas de Extensión UNER–Udelar “A Dos Bandas”, iniciativa binacional orientada al fortalecimiento del trabajo comunitario y la extensión crítica.

Las acciones desarrolladas se inscriben en la perspectiva extensionista que concibe a la Universidad Pública como un espacio que produce conocimiento en diálogo con las comunidades, especialmente con los sectores populares, y que entiende la salud y la alimentación como construcciones colectivas que requieren presencia territorial, escucha activa y participación.