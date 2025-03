Diego Zanetti, referente local de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), habló con Ahora ElDía y mencionó que “esperamos en la Facultad de Bromatología un acatamiento del 80%, similar a lo que ha sido el año pasado. Estuve consultando con diferentes grupos de docentes y las cátedras de los primeros años confirmaron que se adhieren. Ellos tienen una numerosa cantidad de estudiantes, lo mismo las personas de los institutos de investigación. Otros docentes que están más dubitativos me pidieron información y datos para brindarles a los estudiantes sobre la situación en la que se encuentra el sistema universitario, a modos de adherir de alguna manera al conflicto”.

Un dato que no es menor, es que todo el cuerpo no docente se plegara a la medida, por lo que será el secretario académico el encargado de abrir la facultad.

El reclamo y la medida de fuerza surge por la falta de un presupuesto actualizado para el sistema universitario público. Al respecto, Zanetti apuntó que “estamos en un momento crítico para la educación superior en Argentina. Mientras este gobierno avanza con este brutal ajuste presupuestario, se pone en riesgo el funcionamiento de las universidades nacionales. Hoy, la universidad pública no tiene los fondos garantizados para su funcionamiento, de la misma manera que fue en 2024, no tenemos presupuesto 2025 porque el Gobierno no lo quiso discutir y no quiso incorporarlo en las sesiones extraoridanrias. Por lo tanto, seguimos con el mismo presupuesto reconducido de 2023. Eso supone un grandísimo ajuste en cuento a lo nominal y real de la plata que le correspondería al sistema universitario. Y esto no es casualidad, lo seguimos sosteniendo, la decisión política es la de desmantelar un sistema que ha sido clave para la movilidad social y el desarrollo productivo del país. Se nos quiere hacer creer que no hay plata y demás cuestiones, pero los datos desmienten estos dichos. Se sigue condonando y acrecentando el volumen de deuda, a partir de un nuevo convenio con el FMI y, se vienen destinando gran cantidad de fondos hacia los grande bloques concentrados de la economía y a la educación se la sigue ajustando”.

Además, Zanetti criticó que el Gobierno de Javier Milei implementa una “estrategia de desinformación” a partir de la que “buscan instalar la idea de que las universidades son ineficientes, y está llena de ñoquis. Nosotros seguimos insistiendo que está llena de estudiantes de primera generación y, que se produce conocimiento, ciencia y tecnología, aún con presupuestos insuficientes”.

Por otra parte, el representante gremial hizo mención sobre la situación que atraviesa Bahía Blanca y destacó que “la Universidad Nacional del Sur sufrió parte del embate del temporal, y van a tener que reconstruir laboratorios y bibliotecas con equipamientos que valen cientos de miles de dólares que se han perdido y no están contemplados en ninguna parte. Eso es algo que el Gobierno no discute”.

En este contexto, Zanetti argumentó que es imperioso luchar por la educación pública por lo que “este 17 y 18 de marzo adherimos al paro sin concurrencia a los lugares de trabajo y sin clases virtuales. Esperamos que haya un acatamiento similar al año anterior y podamos poner nuevamente en visibilización. La universidad pública no es un gasto, es una inversión en el futuro de la Argentina. Y mientras este gobierno avance con el ajuste, nosotros vamos a avanzar con la lucha. La universidad se defiende y la educación pública no se negocia”.