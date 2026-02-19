SIN ACTIVIDAD
La Facultad de Bromatología también adhirió al paro general
Así lo confirmó Diego Zanetti de Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) en el marco del paro general que impacta en toda la Argentina.
"Hoy paramos Docentes y No Docentes. Todavía no estamos en periodo de clases presenciales. Solamente está el CAVU (Curso de ambientación a la vida universitaria), que es híbrido, con instancias a distancia. En el "movimiento" de gente se nota. No hay nadie".
Además, Zanetti expresó a AhoraElDía que “estamos de paro, y a la expectativa de lo que vayan a hacer con la Ley de Financiamiento Universitario. No tenemos paritarias, y la cosa viene para el lado del no inicio del ciclo 2026”.
