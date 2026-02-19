Así lo confirmó Diego Zanetti de Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) en el marco del paro general que impacta en toda la Argentina.

"Hoy paramos Docentes y No Docentes. Todavía no estamos en periodo de clases presenciales. Solamente está el CAVU (Curso de ambientación a la vida universitaria), que es híbrido, con instancias a distancia. En el "movimiento" de gente se nota. No hay nadie".

Además, Zanetti expresó a AhoraElDía que “estamos de paro, y a la expectativa de lo que vayan a hacer con la Ley de Financiamiento Universitario. No tenemos paritarias, y la cosa viene para el lado del no inicio del ciclo 2026”.