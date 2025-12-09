A partir del 2026 la Sede Gualeguaychú de la FHAyCS UADER, comenzará a funcionar en el primer piso de la escuela Secundaria N°12 "Luis Clavarino".



El cambio de edificio se encuadra en el convenio marco firmado en el mes de junio, entre el Consejo General de Educación y la UADER. Posteriormente, se firmó en octubre un convenio de acuerdo entre la FHAyCS y la Dirección Departamental de Escuelas Gualeguaychú; y finalmente se celebró un acta de acuerdo interinstitucional, entre la Rectora de la Escuela Secundaria Luis Clavarino, la responsable de la Sede Gualeguaychú, el Decano de la FHAyCS y la Directora Departamental de Escuelas Gualeguaychú.

“Desde junio del año 2018 la Sede funcionaba en la Escuela Fray Mamerto Esquiú, un establecimiento en el cual se han podido desarrollar las actividades académicas y administrativas de una manera muy satisfactoria; y cuyos directivos y personal siempre han tenido la mejor predisposición para que así fuera”, expresaron desde la Departamental.