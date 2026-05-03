En Concepción del Uruguay se celebró la apertura de sobres para la Licitación Pública Nacional N° 03/2025 para reformas y ampliaciones edilicias en la Facultad de Trabajo Social, ubicada en Paraná.

En la ocasión se presentaron nueve oferentes y el proceso pasa ahora a una etapa de evaluación de ofertas por parte de la comisión evaluadora. Los funcionarios designados para esta licitación fueron Juan Manuel Arbelo, secretario Económico Financiero; Hernán Benetti, director de Compras y Contrataciones y Marianela Ferrazzi, directora de Tesorería.

“Esta obra es financiada con recursos de la universidad, que figura en el plan de obra pública de la institución, aprobado hace unos años. Es un fondo que la universidad, por la gestión económico y financiera de sus recursos, logró tener para atender estas obras públicas, demandadas por la comunidad universitaria”, sostuvo la subsecretaria Económico Financiera de UNER, Paula Laurenzio al ser consultada por UNER Medios.

Este proyecto intenta dar respuesta a las necesidades educativas planteadas por la actual gestión y por otros actores involucrados en el proceso de toma de decisiones, como una propuesta edilicia viable en términos programáticos, funcionales y constructivos.

Detalles de la obra

La nueva superficie tendrá 640m2 cubiertos en dos plantas. Se realizarán refacciones en los espacios de biblioteca, circulaciones y un aula de planta alta.

Las consideraciones tenidas en cuenta para este proyecto fueron: La reforma y ampliación de la biblioteca hacia el nuevo lote, para asignar parte de la superficie actual a un aula con acceso desde el patio central; la incorporación de superficie para el paquete áulico y un salón de usos múltiples; la incorporación de superficie para oficinas; armado de una galería y redefiniciones de los espacios abiertos de conexión por medio de un nuevo patio; la incorporación de un ingreso secundario por la esquina de calle Brasil; y las modificaciones necesarias en circulaciones y accesos desde el edificio existente.