Durante el encuentro, organizado por la filial Crespo, los delegados analizaron temas vinculados a la política agropecuaria y manifestaron un contundente rechazo a la posible derogación de la ley que limita la extranjerización de tierras en el país.

Asimismo, cuestionaron la eventual adhesión de Argentina al convenio UPOV 91 en materia de semillas, al considerar que la iniciativa habilita el patentamiento de los eventos de mejoramiento vegetal y elimina el derecho de uso propio por parte de los productores.

En otro tramo del debate, los federados señalaron que persiste una elevada presión fiscal sobre el sector y advirtieron por las dificultades para acceder al financiamiento, una situación que, según indicaron, afecta especialmente a los pequeños y medianos productores.

La asamblea también puso el foco en la realidad de dos de las principales economías regionales entrerrianas: el arroz y la citricultura. Productores de ambas actividades expusieron la compleja situación que atraviesan, marcada por la falta de rentabilidad y la incertidumbre respecto del futuro de esas producciones.

En ese marco, los asistentes reafirmaron el compromiso de continuar trabajando para sostener la producción y contribuir al desarrollo económico de la provincia y del país.

En el plano institucional, la asamblea ratificó la postulación del productor arrocero Luciano Challio como director del Distrito III de Federación Agraria Argentina. Además, Gastón Velásquez y Lucero Kuhn fueron confirmados como coordinadores de la Juventud Federada.

Fuente: APF Digital