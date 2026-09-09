Pasadas las 9 de la mañana de hoy se realizó la apertura formal de una nueva edición de la Feria de las Carreras de Gualeguaychú, que durante toda la jornada reunió en la Vieja Terminal a instituciones educativas, estudiantes, familias y vecinos de la ciudad y la región.

Del acto de inauguración participaron estudiantes que ya se encontraban recorriendo la Feria y representantes de las distintas instituciones que forman parte de la organización.

Acompañaron la apertura el subsecretario de Cultura, Deportes y Educación de la Municipalidad de Gualeguaychú, Luis Castillo; la asesora a cargo de la Dirección de Educación municipal, Bertha Baldi; y la directora Departamental de Educación, profesora Marta Irazábal de Landó.

También estuvo presente el presidente de CODEGU – Agencia de Desarrollo Gualeguaychú, Thomas Fogg, entidad que acompaña y colabora con el equipo organizador de la Feria.

Durante el acto se dio lectura a las declaraciones de Interés Educativo otorgadas a la Feria por la Dirección Departamental de Educación y por el Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú, reconocimientos que ponen en valor la importancia de este espacio para los jóvenes que se encuentran definiendo la continuidad de sus trayectorias educativas.

En la edición 2026 participaron la E.E.T. Nº 2 “Pbro. José María Colombo”; la Escuela Normal Superior “Olegario V. Andrade”; el Instituto de Enseñanza Superior “Aula Satelital Gualeguaychú”; el Instituto Superior de Arte Gualeguaychú; el ISPED – Instituto Superior de Perfeccionamiento y Especialización Docente Gualeguaychú; el Instituto de Formación Docente “María Inés Elizalde”; el Instituto Superior Musicante; el Instituto de Profesorado “Sedes Sapientiae”; el Instituto Superior “Juventud Unida”; la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales; la Universidad Católica de Salta (UCASAL); la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) – Centro Regional Gualeguaychú; la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) – Facultad de Bromatología; y la Universidad Siglo 21.

Además, como instituciones invitadas de esta edición estuvieron presentes la Coordinación Departamental de Jóvenes y Adultos, las Escuelas de Capacitación Laboral, los Centros de Formación Profesional y la Dirección Municipal de Educación, ampliando la propuesta vinculada a la formación y capacitación en la ciudad.

A lo largo de toda la jornada, estudiantes de nivel secundario, familias y vecinos recorrieron los diferentes stands para conocer de manera directa las alternativas disponibles en Gualeguaychú, con propuestas de nivel superior, universitario y de capacitación en oficios.

Con más de cien carreras y propuestas de formación disponibles en la ciudad, la Feria volvió a mostrar la amplitud y diversidad de la oferta educativa de Gualeguaychú, acercando en un mismo espacio información, orientación y contacto directo con las instituciones.

Con más de tres décadas de trayectoria, la iniciativa continúa fortaleciendo uno de sus principales objetivos: que los jóvenes conozcan las oportunidades que tienen para estudiar, capacitarse y construir su futuro en Gualeguaychú.

