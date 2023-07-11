Osvaldo Fernández informó que junto a su equipo de gobierno han realizado 300 reuniones con referentes de los barrios, y que de esos intercambios se desprenden las propuestas de su campaña.

Entre los ejes fundamentales que se plantean, se encuentran el aumento de la pavimentación de calles en la ciudad, la prevención y la lucha contra la inseguridad.

“Queremos recuperar la ciudad segura que fue, reducir gastos políticos, planteamos que se puede gobernar con 4 secretarias, reducir a la mitad el personal municipal, y las tasas en un 5%. Vemos que en el marco de la inflación del país hay que aliviarles el bolsillo a los contribuyentes”, comentó al respecto.

Y agregó: “Hay que movilizar al sector privado e impulsar la actividad privada, modernizar el municipio, lo que sería el gobierno electrónico. Esa orientación queremos hacerla con los empleados, ellos tienen que ser parte de esa modernización”.

Por otra parte, Fernández resaltó que al municipio ingresa menos plata que la que se gasta, y por esto “es importante eliminar cargos políticos públicos, contrataciones que entendemos que no son necesarias y, reducir gastos, nos permitiría encauzar esas partidas, para destinar a seguridad y el tema calles de forma urgente. Y no se nos escapa lo social, y ahí vemos la necesidad de aliviar los bolsillos de los vecinos”.

En tanto, el pre candidato también se refirió a la Fiesta del Pescado y el Vino sobre la cual opinó que está ubicada en una fecha errónea ya que “se pisa con el carnaval y ciertas fiestas privadas”. Es por esto que proponen trasladar el festival para Semana Santa con el fin de “romper la estacionalidad” y competir con otros destinos turísticos y aprovechar el turismo uruguayo.

En esta línea, planteo reducir la fiesta de cuatro a dos días y con dos números artísticos fuertes. Sin embargo, comentó que tienen la idea de generar una pre Fiesta del Pescado y el Vino con artistas locales durante el verano.

“También planteamos menos gastos a la hora de contratar el escenario y las imágenes”, concluyó.