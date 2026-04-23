El juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri realizó una audiencia pública informativa este jueves en el Centro de Convenciones, con el objetivo de analizar el estado de situación ambiental en el Parque Industrial Gualeguaychú, en el marco de una causa en trámite que investiga posibles impactos negativos derivados de su actividad.

Para la instancia fueron convocados representantes de distintos sectores vinculados al caso: Codegu; el Parque Industrial Gualeguaychú y las empresas que lo integran; una especialista en ingeniería química, sanitaria y laboral; un representante de los vecinos involucrados en la causa; la Municipalidad local; y el Ministerio Público Fiscal.

Lo más relevante de la audiencia pública, fue que el Fiscal Federal de Gualeguaychú Pedro Rebollo pidió al Juez Viri la clausura de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial.

Según confirmó el propio Rebollo a Ahora ElDía, además “se pidió una nueva pericia y hasta tanto no finalicen con las obras que dicen estar haciendo, cada empresa trate su residuo”.

Ahora, será el Juez quien determine si da lugar al pedido de la fiscalía en los próximos días.