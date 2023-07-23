Después de una breve introducción de los precandidatos, se estableció una conexión por video llamada con el actual intendente de la ciudad, quien no pudo asistir al acto por cuestiones familiares.

En vivo desde La Plata, Martín Esteban Piaggio se dirigió a la militancia y a los vecinos manifestando: “Es un día sumamente importante para nuestro proyecto político. Esta etapa que se viene nos tiene muy contentos y entusiasmado y, me deja con mucha tranquilidad que pueda ser de la mano de Martín Roberto, de Camila, junto a todos los compañero y compañeras del equipo”.

Foto: Santiago Burgos

El funcionario resaltó que no se trata de pensar en “una línea de llegada, sino que todos los días se renuevan los desafíos y las complejidades. A mí en lo personal no puedo estar ahí hoy, pero estoy las 24 horas luchando para avanzar, para empujar hacia adelante nuestro proyecto político”.

Además, Piaggio también hizo mención de su candidatura al apuntar que “lo voy a hacer ahora con muchísima entrega para representar, si así lo quiere al pueblo del Departamento entero de Gualeguaychú y, hacer nuestro aporte a una escala mayor en la provincia de Entre Ríos, como lo han hecho otros compañeros y compañeras, y lo voy a intentar hacer muy humildemente con mucho esfuerzo”.

Por otra parte, el intendente retomó una frase de Cristina sobre el pedido que una vez hizo la referente política sobre buscar la sintonía fina: “De eso se trata, de que cada proyecto se profundice, se haga más agudo sea más incisivo a la hora de transformar la realidad y no me cabe la duda que este equipazo que tenemos que le toca conducir y que dentro de muy poco Martin Roberto, y Camila, y todo el equipo van a llevar adelante con lucha dignidad”.

Finalmente, Piaggio se refirió a sus últimos días en el cargo: “En lo personal me llena de emoción y los vivo con la tranquilidad plena de tener prácticamente a un hermano como es Martín Roberto para mí, al frente de este enorme desafío y de tener a todo ese equipo que ha acumulado tanto capital humano que parece el mismo que cuando nos empezamos a unir de a poquito para soñar con esto que hoy es una realidad hermosa que dejamos todos”.

Luego de los aplausos, le tocó el turno para dirigirse al público al pre candidato a la intendencia Martín Roberto Piaggio. En esta instancia, el político destacó la jornada mantenida en el establecimiento 33 días atrás, en donde junto a la ciudadanía conformaron las propuestas a las que se dio lectura.

Foto: Santiago Burgos

De dicha jornada, y bajo diferentes ejes, se arribó a más de 170 propuestas que integraron el Plan de Gobierno que presentó la formula piaggista.

“Es muy lindo sentir este calor y este acompañamiento. Gracias por estar hoy y siempre, y porque cada día seamos más” comenzó manifestando Martín Roberto.

Posteriormente, resaltó la fortaleza y el “acumulado histórico de mucho compromiso de muchos referentes desde el retorno de la democracia hasta esta parte”.

Y destacó: “Nosotros conocemos cabalmente nuestra ciudad, y sabemos que necesita Gualeguaychú. Hemos ido ampliando nuestro horizonte, que tenemos que incorporar más temáticas, estando cada vez más preparados”.

En tanto, Martín Roberto hizo especial énfasis en la confección mancomunada de las propuestas con los vecinos de la ciudad y se comprometió a trabajar “codo a codo con cada actor de la comunidad”.

Entre las propuestas, que fueron leídas por diferentes miembros de la lista, se destacaron: La creación de un equipo municipal de promotores de seguridad ciudadana; el Plan Integral de Abordaje de consumo problemático de drogas y la construcción de una Casa de Día para personas con adicciones; el lanzamiento del Programa 1000 soluciones habitacionales; la gestión para la realización de un nuevo puente sobre el Río Gualeguaychú; la construcción de una Sala velatoria y crematorio público; Promover la sanción de la Carta Orgánica de Gualeguaychú; Instalación de más de 50 puntos de accesos públicos de Wifi; Creación de la Defensoría para el Usuario del sistema de Salud y el desarrollo de una escuela de róbotica, entre otros.

Foto: Santiago Burgos

La encargada de cerrar la jornada, fue la candidata a la vice intendencia Camila Ronconi, quien expresó: “Acá estamos una parte de los que integramos esta lista y vamos a dar la cara, pero atrás hay un equipo experimentado, hay cuadrazos de gestión y hay personas que admiro muchísimo y que con una humildad enorme hablan con los vecinos y vecinas”.

Y continuó: “Nos preguntaban cómo íbamos a salir a hablar ahora. Nosotros salimos siempre, siempre estamos con las puertas abierta, constantemente estamos caminando la ciudad. De esta forma está construido el gobierno, escuchando a la comunidad, y llevando así un proyecto legítimo y creado por toda la ciudadanía”.

“Con esa consciencia que tiene Gualeguaychú, enorme y exigente, queremos que sigan exigiendo políticas a la altura, que exija personas que van a entregar todo. Les pedimos que inviten a todas las personas a que sigan apoyando este proyecto de gobierno”, finalizó.