La furia fue imposible de ocultar. Fiel a su estilo, Andrea Noguera se mostró enojada por la decisión de bajar a Mariana Farfán de la carrera por la intendencia de Gualeguaychú y ponerse a disposición para “acompañar el armado provincial”.

A través de su Instagram aseguró que son los hombres los que ponen y bajan nombres. “Como mujeres peronistas, concejalas representantes de las compañeras y compañeros que han depositado su confianza en nosotras, defensoras de la paridad de género, exigimos ser tenidas en cuenta en estas horas decisivas de armado de listas”, comenzó su texto.

Luego continuó: “Estamos en todos los territorios. Tenemos mujeres valiosas para ocupar cargos expectantes en la politica, garantía de que la paridad no es una Ley para mantenernos tranquilas. La paridad debe ejercerse con mujeres que tengan representatividad en nuestra lucha, que sean afines a nuestro objetivo, que es una Entre Ríos más justa, e igualitaria. El género no garantiza representatividad. No todas las mujeres representan al género”.

“Queremos una candidata a vicegobernadora que sí lo haga. También queremos estar presentes en la legislatura provincial; nos hemos capacitado, y preparado más que nadie”, sostuvo Noguera.

Finalmente, aseguró: “Exigimos respeto a nuestra construcción sorora, democrática y provincial. A escasas horas de los cierres de lista, no hemos sido convocadas a ninguna mesa de diálogo o negociación. Seguimos esperando que nos llamen”.