"La gestión anterior tenía una prioridad, que era ajustar"

“Asumí un lunes y el jueves empezó la pandemia, así que conozco una agencia con pandemia, no como era antes”, aclaró la bioquímica Anastasia Aramburu, sentada en su oficina del primer piso de Rocamora y Andrade, a donde atendió a ElDía.

“En principio, de 22 trabajadores que somos estoy actualmente con siete. Con un esquema de grupos rotativos, porque nuestro objetivo es no cerrar la agencia y siempre estar para la persona afiliada que tiene una necesidad”, explicó.

Antes de la pandemia el PAMI atendía entre 250 y 300 personas cada día. Y si bien sus oficinas continúan abiertas, con atención limitada, se pusieron en marcha otras vías de comunicación.

Embed

“Desde PAMI central se apuntó a simplificar los trámites y a realizarlos a todos desde la vía on line. A través de la página (www.pami.org.ar) se puede acceder a un montón de trámites que pueden finalizar en sus casas o en la agencia. Otra herramienta fundamental para nosotros es el teléfono. Tenemos dos líneas telefónicas, con dos personas exclusivas para eso. Se reciben consultas, reclamos y los orientamos para que realicen el trámite en la computadora. Siempre para evitar que esa persona adulta mayor salga de su casa”, explicó la joven que es parte de La Cámpora.

226 es la cantidad de nuevos afiliados de Gualeguaychú en los últimos seis meses

“Como a todos, la pandemia nos trajo más problemas. Porque tienen que llegar los elementos de fisiatría y los medicamentos, con las imposibilidades propias del momento. Las derivaciones, con estudios que tienen que hacerse en otras ciudades o en otras provincias, también complejizan la situación”, explicó la responsable del PAMI local.

$80.000 es lo que entrega PAMI a los prestadores de segundo nivel que atienden a un afiliado con coronavirus

También destacó, entre los logros de su gestión, la recategorización de la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Luis Jeannot Sueyro. “Esto venía de la gestión anterior, pero no se había podido lograr. Fue importante para hacerle frente a la pandemia”, apuntó.

anastasia aramburu

Medicamentos y prioridades

“En el 2017, la gestión anterior empezó a poner en la opinión pública que la persona adulta mayor no necesitaba acceder a los medicamentos gratuitos. Con ese pretexto empezaron a limitar la entrega de medicamentos. Entonces, a aquella persona que tenía una medicina prepaga, un inmueble, un auto, una lancha, un bote, no le otorgaban ese medicamento”, cuestionó.

1445 millones de pesos se destinaron para medicamentos en Entre Ríos durante los últimos seis meses

“Encima, entre el 2015 y el 2019 la inflación que hubo, que todos sabemos cuál fue la consecuencia, que las personas adultas mayores tenían que elegir qué medicamentos tomar para poder comprarse un alimento para comer. La gestión anterior tenía una prioridad, que era ajustar, y esta gestión lo primero que hizo fue cumplir con lo que había prometido el presidente Alberto Fernández, incorporar los medicamentos gratuitos. Se incorporaron 170 medicamentos gratis al vademécum", destacó la funcionaria de la obra social que a nivel nacional tiene 5 millones de afiliados.

667 afiliados de Gualeguaychú antes recibían el “bolsón de comida de PAMI”, y ahora reciben un pago extraordinario de $1600 cada tres meses

Aramburu aseguró que "hoy, la persona adulta mayor tiene un ahorro de $3200 mensuales (promedio), gracias a obtener el medicamento gratuito. Y cuatro de cada diez afiliados recibe el medicamento gratuito”.

El Módulo 6 sin solución

Pocos conflictos duraron tanto tiempo en la ciudad como el de la falta de coberturas en el Módulo 6 -entre otros-, que encuadra a médicos especialistas y prácticas ambulatorias. Hubo seis marchas convocadas por el Consejo Asesor Municipal del Adulto Mayor (Camam) a la agencia local, pero los afiliados continuaron padeciendo la mala atención durante más de tres años.

A fines del 2019, se anunció la salida de la empresa Nativus -un fiasco, según reconocen oficialistas y opositores- y se anunció el acuerdo con los prestadores locales: el Hospital Centenario, Pronto, San Lucas y Jeannot Sueyro. Pero, lamentablemente, la prestación de este servicio tan básico sigue siendo deficiente.

pami-3.jpg

“En estos seis meses he visto que no es la solución. Pero estamos trabajando para que los prestadores cumplan con lo que firman. El que firma es el dueño de la clínica o el director del hospital, no el especialista. Somos conscientes que todavía no está funcionando al 100 por ciento como queremos que funcione”, reconoció Aramburu.

Somos conscientes que todavía no está funcionando al 100 por ciento como queremos que funcione

¿Es un problema recurrente? Sí, sobre todo estamos teniendo problemas con los tiempos en los turnos de los afiliados y afiliadas. Particularmente en uno de los prestadores están dando de acá a tres meses. No hay justificativo, y menos ahora en la pandemia, que las personas adultas mayores no están saliendo, no se están haciendo sus chequeos ni yendo a las consultas. En muchos lados le dicen que el turno es a tres meses, pero si pagan la consulta lo tienen mañana. Nosotros sabemos que se manejan así. Obviamente que estamos tomando cartas en el asunto y que el director de la UGL, Sergio Bertolotti, está al tanto.

140 son los elementos de fisiatrías entregados desde marzo a la actualidad

“Si a nosotros nos llega el reclamo tratamos de resolverle esa situación. Las puestas de la agencia están abiertas, antes de pagar cualquier cosa que le digan, el afiliado tiene que consultarnos, para eso estamos”, resumió Aramburu.