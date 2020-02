La importancia de los humedales y el ecocidio de la humanidad

Jorge Maradey (*)

Cada 2 de febrero se celebra en el mundo el Día de los Humedales. En dicha oportunidad se conmemora la fecha en que se adoptó la Convención sobre los Humedales, el 2 de febrero del año 1971, en la ciudad iraní de Ramsar, la cual da nombre al tratado internacional en cuestión.

En nuestro país, el tratado fue aprobado mediante Ley 23.919 en marzo del año 1991. Su objeto principal es la conservación y uso racional de los humedales mediante acciones locales, nacionales y la cooperación internacional.

Quizás algunos se pregunten por qué pongo especial énfasis en destacar la celebración de este día. Para responder esto, primero debo traer a colación la definición de humedales que hace la convención RAMSAR en su artículo 1°, el cual dice textualmente que “A los efectos de la presente Convención son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros” .

En ese sentido, trae claridad a la definición los aportes realizados desde el Ministerio de Ambiente de la Nación en su sitio web oficial, al decir que “Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado con agua durante períodos considerables de tiempo. Si bien este término engloba una amplia variedad de ecosistemas, todos los humedales comparten una propiedad primordial: el agua es el elemento clave que define sus características físicas, vegetales, animales y sus relaciones”.

Ahora bien, frente a esta definición categórica de un tratado internacional, el cual obliga al Estado Argentino internacionalmente, ya que lo ha suscripto e incorporado a su sistema normativo mediante los mecanismos previstos para ello, encuentro aquí una de las primeras razones por lo que debemos destacar y conmemorar este día. Pero más allá de las obligaciones legales, creo que se ubica por sobre todo ello el compromiso que debemos tener con la vida en nuestro planeta. En ese esquema de pensamiento, los humedales son un factor fundamental para la vida tal como la conocemos, y no podemos pensar la vida y la salud sin la preservación de estos espacios que posibilitan que el ser humano siga existiendo como especie.

Asimismo, y aquí quería llegar, creo que la razón fundamental para destacar este día es el lugar geográfico en el que estamos ubicados. Y aquí me pronuncio estrictamente como entrerriano y como gualeguaychuense. Nuestra Provincia tiene gran parte de su superficie conformada por humedales, y en esta línea de razonamiento, este es el principal argumento como entrerrianos para pronunciarnos en este día y comprometernos en el cuidado de nuestros humedales, ya que fundamentalmente nuestro territorio está constituido por ellos, y esa es su principal fuente de vida y de riquezas.

Ello es una ventaja y una desventaja. No voy a redundar en las ventajas, son conocidas, pero creo debo advertir que la principal desventaja es que somos blanco de la codicia de aquellos que comulgan con un sistema productivo que no tiene como eje vertebrador a la vida, sino a la producción de dinero a cualquier costo. Esto hace que geopolíticamente nuestra provincia sea un lugar estratégico, y no dudo que un futuro no muy lejano esto traiga una escalada de conflictos a raíz de la escasez de recursos generada por la voracidad de nuestro sistema global de consumo desenfrenado.

Quiero renovar mi compromiso con la salud y con la vida, y con ello mi compromiso inseparable con la conservación de todos los humedales, pero en especial la de aquellos que conforman los ecosistemas que habitamos como pueblo entrerriano.

Como gualeguaychuenses sabemos muy bien lo que es luchar por el ambiente, nuestro pueblo acaba de ganar una batalla muy grande contra el emprendimiento privado Amarras, donde la voracidad inescrupulosa destruyó un humedal maravilloso para construir un barrio náutico. Por suerte para nosotros, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos (STJPER) trajeron un poco de justicia, frenando definitivamente el atropello.

Para finalizar, quiero traer los principios IN DUBIO PRO AGUA y el principio IN DUBIO PRO NATURA en que la CSJN se fundó, sentando jurisprudencia, para hacer lugar a la demanda del pueblo de Gualeguaychú en defensa del humedal que destruyó Amarras. En esa línea debemos ampararnos para defender estos ecosistemas delicados, y fundamentalmente actuar antes de que se los dañe, porque luego de ello, la situación es casi irreversible.

Exhorto a todas y a todos quienes hacemos política a comprometernos con todo ello, somos los máximos responsables de brindar las garantías en este sentido, y de no hacerlo, reitero, somos cómplices del atropello. En ese mismo sentido, lo mismo digo aquellos empresarios e inversores de los sectores privados, el ejercicio de los derechos debe ser armonioso y deben saber que hay límites, y los pueblos han despertado para poner un freno y exigir el cumplimiento de esos límites.

Me despido recordando que “Sin humedales no hay vida. Sí a la vida, Sí a la protección de los humedales”.

(*) Senador Departamental.