El Departamento Joven de la Unión Industrial de Entre Ríos, en conjunto con la Unión Industrial Argentina Joven, llevaron adelante el Viaje Federal Entre Ríos 2024 en Gualeguaychú, Gualeguay y Concepción de Uruguay durante dos días.

“Más de un centenar de Jóvenes Industriales de pequeñas, medianas y grandes industrias se dieron cita en Gualeguaychú, Concepción de Uruguay y Gualeguay en el marco de la realización de un viaje más de los que viene realizando la UIA Joven”, relataron Mauro y Vladimir Portela de Palletizate. Y agregaron: “Desde el año pasado la UIA joven, que es la Institución que nuclea a empresarios menores a 40 años actualmente, viene realizando viajes a lo largo y ancho de todo el país con una verdadera y clara mirada federal para conocer industrias y la realidad de los diferentes sectores desde el lugar mismo y el contacto directo con sus actores. En este sentido, han recorrido más de 13 provincias, 27 sectores industriales y han conversado con los empresarios de 90 empresas diferentes que emplean alrededor de 45 mil personas. Es decir que buscamos conocer la realidad desde la realidad misma del sector, de la industria y del empresario particular porque para nosotros es un colega, es una persona de carne y hueso a quién muchas veces una escucha atenta, una palabra de aliento o una opinión le puede ayudar de mucho”.

Los hermanos Portela se consideran como parte de la nueva generación de industriales del país y miembros de la UIA Joven, que nuclea a todos los industriales nacionales que hoy tienen pequeñas, medianas y grandes industrias: “Entendemos que la época del sálvese quien pueda y cómo pueda ya pasó y no dejó buenos resultados. Por eso es muy importante conocer de primera mano la realidad de la industria nacional, pero fundamentalmente fortalecer lazos de solidaridad para que otro industrial se pueda convertir en socio y no en competidor, sin desdeñar la sana y necesaria competencia que debe ser armoniosa, reglada y respetada. Queremos pasar esta etapa de capitalismo salvaje, de la ley de la selva, a un capitalismo más humano donde se entienda que nadie se salva sólo y en la cual la empatía, la solidaridad y la colaboración sean valores vigentes. Nosotros estamos muy esperanzados, y como todo joven, tenemos muchas fuerzas y ganas de invertir y hacer crecer el sector industrial argentino. Entendemos con claridad que la Industria y el campo si trabajan en conjunto y armonía son los verdaderos motores del crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Estamos convencidos que el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales son obligaciones primordiales e ineludibles que debemos afrontar con la mayor celeridad posible para cuidar nuestra casa común y tener así un crecimiento continuo y sostenible en el tiempo. En estos viajes que venimos realizando por toda la Argentina con la UIA joven, en lo personal no puedo dejar de enamorarme cada vez más de Argentina. La fuerza de nuestra gente, el tesón de los industriales, la capacidad productiva instalada, la infinidad de riquezas naturales de nuestra geografía son verdaderamente admirables y nos hacen pensar que, con un país ordenado, con políticas de Estado claras que apuesten a la industria y el campo dando previsibilidad para la inversión, está en condiciones de dar un salto cualitativo y cuantitativo para brindar verdaderamente una buena calidad de vida a toda su población.

Nos causa mucha tristeza cuando escuchamos un ataque sistemático al país al tratar de imponer que no tiene arreglo, que la solución para los jóvenes está en Ezeiza, que está todo perdido. Nosotros comenzamos haciendo pallets con mi padre y mi hermano, alquilamos un galpón por tres meses porque no teníamos la certeza de poder pagarlo. Hoy somos propietarios de una planta de producción radicada en el Parque Industrial Gualeguaychú y es fruto del trabajo, el esfuerzo, el sacrificio porque sin ello nunca hubiésemos podido crecer, pero también por las posibilidades que, en mayor o menor medida, nos brindó el país; es decir, nosotros crecemos porque trabajamos, pero también porque vendemos y vendemos porque hay empresas que necesitan nuestro producto para poder mover su producción. Por eso no podemos centrar nuestro crecimiento solamente en el esfuerzo. Y es ahí donde nos apena está idea que se impone que en la Argentina no hay posibilidades. Sí que las hay, son muchas y tenemos todo el potencial humano, natural, tecnológico y productivo para explotarlas y pensarnos como potencia. Solo que primero debemos convencernos de ello y luego comenzar a dialogar con el Estado, los sectores productivos y los trabajadores para establecer políticas claras que permitan tener previsibilidad, inversión y crecimiento sostenible. Por ello para nosotros, junto a Maríela Lambert de acoplados Lambert, quien hoy preside la UIER joven; Paola Fontana de Julicroc, actual vicepresidente; Josefina Senger de Johnson Acero; Sebastián Corso de Maringa Maderas; Celeste Fontana de julicroc; Francisco Etchepare de Cantera La Chola II; Elisa Benedetti de Tierra Greda; Alejandro Erhardt de Neumáticos Dergumi; y Lautaro Bourdin de Petropack; es una inmensa alegría haber propuesto en el seno de la UIER y de la UIA Joven a las ciudades del sur entrerriano para que sean conocidas con mayor profundidad por un centenar de jóvenes industriales. Como anfitriones, nos sentimos orgullosos porque mostramos nuestras localidades, los parques industriales y las industrias instaladas, pero nos alegra y motiva más haber sido el espacio de un encuentro más con los colegas para fortalecer lazos de solidaridad y ampliar las posibilidades de negocio, pero principalmente para reafirmar que Argentina es un gran país en el cual sólo hace falta acordar reglas de juego”.

Y concluyeron: “En estos momentos de tanta incertidumbre, desazón y falta de esperanza es muy importante que la ciudadanía sepa que se está formando una generación de industriales nacionales que saben que su rol es contribuir al crecimiento y desarrollo. Tenemos un gran país y solo falta que cada uno cumpla su función: que la dirigencia política llame al diálogo y a la conformación de políticas de Estado en las que estemos considerados todos los sectores y ninguno crezca a costa de otro, que antepongan al país y a sus ciudadanos a todo y que desde allí se piensen acciones a largo plazo que cuiden y protejan los recursos naturales y a los motores de la economía, que podamos contar con herramientas crediticias y reglas clara para proyectarnos en el tiempo. Cada uno cumpliendo su función: el Gobierno gobernando, los capitales invirtiendo y produciendo, los trabajadores trabajando y los niños en las aulas pueden forjar un gran porvenir no muy lejano en el tiempo”.

El viaje federal Entre Ríos 2024

Más de un centenar de jóvenes empresarios recorrieron diversas industrias del sur entrerriano. En el Parque Industrial Gualeguaychú, visitaron Hermann, Gonella, Baggio, Palletizate, Grifmac, Rontaltex, Laboratorios Pyam y Entre Ríos Crushing, además de conocer los talleres de las comparsas Papelitos, Kamarr y Ará Yeví. En tanto, en Gualeguay, pasaron por Soy Chu e Inprocil; y en Concepción del Uruguay, por Lambert.