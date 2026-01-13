La inflación de diciembre fue de 2,8% y acumuló 31,5% en 2025, informó este martes el INDEC. La variación mensual mostró una aceleración de 0,3 puntos porcentuales contra el mes previo.

El dato anual es el más bajo desde 2017, cuando la evolución de los precios en 12 meses había cerrado en 24,8%.

En la medición mensual, la división de mayor aumento en diciembre fue Transporte (4%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%).

El INDEC, además, detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. El Noreste mostró el mayor incremento, con 3,4%. Luego se ubicó Cuyo (3%) y la región Pampeana (2,9%).

En línea con el dato nacional estuvo el Gran Buenos Aires, mientras que el menor aumento se registró en el Noroeste y en la Patagonia con 2,6%.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3%) y Estacionales (0,6%).

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en su cuenta de X y celebró: “El 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo”.

“Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2″, sostuvo.

En esa línea, el titular del Palacio de Hacienda enfatizó que “el programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación”.

“Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, cerró Caputo.

Fuente: TN