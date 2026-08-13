La inflación de julio fue del 2,1% y acumula un 19,3% en los primeros siete meses del año, según informó este jueves el INDEC. La variación mensual se aceleró 0,2 puntos porcentuales contra junio (1,9%). El IPC nacional acumuló un alza de 33,8% en el último año.

Así, el índice de precios al consumidor revirtió la tendencia de desaceleración de los últimos meses, en línea con lo que estimaban las consultoras privadas.

La división con mayor incremento durante julio fue Recreación y cultura, que mostró un aumento del 5% en el mes. En segundo lugar se ubicó la división Restaurantes y hoteles, que tuvo un alza del 2,8%. Ambos rubros mostraron incrementos estacionales debido a las vacaciones de invierno. El podio de incrementos se completó con Salud, que subió un 2,5% en el mes.

“A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,8%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales, compensadas por la caída en expensas. Le siguen Estacionales (4,5%) por el aumento en Verduras, Paquetes turísticos y Servicios de alojamiento; y los precios Regulados (2,1%) por los incrementos en Transporte público, Gastos de prepagas y Electricidad”, detalló el Indec.

Fuente: TN