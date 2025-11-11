El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá mañana el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, donde el número se ubicaría por encima del 2%, según estiman consultoras.

Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice inflacionario retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), y septiembre (2,1%) lo que se habría mantenido en octubre, según estiman los analistas privados.

Cuándo se difunde la inflación de octubre

De esta manera, el IPC del décimo primer mes del año habría subido y quedaría ubicado por encima del mismo número de septiembre. El dato oficial se conocerá el próximo miércoles a las 16 horas.

Este alza, según estiman las consultoras, estuvo impulsado por el rubro de alimentos y bebidas, que ejerce la mayor presión sobre el indicador que el organismo estadístico difundirá.

El aumento también se explicaría por el recalentamiento del dólar, cuya suba tiene impacto en costos y precios en general.

Durante las últimas semanas de octubre registró altos niveles de volatilidad, producto de la incertidumbre que generaron las elecciones de medio término, en donde finalmente La Libertad Avanza (LLA) se impuso con el 40% a nivel nacional.

Lo que estiman las consultoras

LCG vaticinó una inflación cercana al 2,5% para el nivel general, lo que implica una suba de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mes anterior.

En su medición destacó que el rubro “alimentos y bebidas” acumuló un incremento del 2,9% mensual promedio hasta la cuarta semana de octubre.

Por su parte, Econviews y Libertad y Progreso proyectan variaciones en el rango superior, entre el 2,4% y el 2,8%, al tiempo que señalaron la fuerte incidencia de los alimentos en esta tendencia.

La Fundación Libertad y Progreso, en detalle, estimó que la inflación cerró en 2,4% en octubre. De esta manera, en lo que va del año, la inflación acumulada es del 24,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,4%, continuando con su desaceleración.

Desde Libertad y Progreso explicaron que “el mes mostró un recorrido relativamente parejo, con una leve aceleración al cierre, pero sin saltos bruscos” y remarcaron que “el rubro de alimentos y bebidas venía creciendo llamativamente, se moderó en la tercera semana, para volver a acelerarse en la cuarta semanas del mes”.

En tanto, Analytica indicó que el nivel general de precios al consumidor alcanzará el 2,2%, una variación similar al dato oficial de septiembre.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T Asesores Económicos para la región Gran Buenos Aires (GBA) tuvo un incremento mensual de 2% el mes pasado, explicando que “bienes y servicios varios fue el rubro de mayor sub (4,5%), impulsado por la combinación de alzas en cigarrillos y artículos de tocador y belleza”.

En este marco, destacaron que la variación de precios de doce meses se redujo levemente de 30,3% en septiembre a 29,3% el mes pasado.

Equilibra proyectó 2,1 por ciento, mismo número que en septiembre, impulsado por el componente Núcleo (2,2 por ciento).

Los “alimentos y bebidas no estacionales” lideraron el alza del mes (2,3%), mientras que los “estacionales y regulados” treparon 1,9%. Los subrubros más afectados por subas pronunciadas fueron lácteos, huevos, panificados y carnes.

Además, PxQ fue la consultora que estimó el número más bajo, con un 1,9 por ciento para el décimo primer mes de 2025.

A la presión de la canasta alimentaria se sumó el impacto de precios regulados. Entre ellos se destacaron los aumentos en el transporte público (colectivos y subtes en el AMBA).

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación del mes pasado alcanzó el 2,4%, con una variación promedio en alimentos y bebidas que trepó al 3%, sosteniendo que “la incertidumbre electoral tuvo poco impacto sobre los precios, con un pass-through relativamente moderado”.

En relación a la dinámica de los precios en los alimentos, destacó que se ubicó 0,1 puntos porcentuales (p.p.) por encima de lo registrado en septiembre, señalando que “durante las primeras cuatro semanas del mes, con el tipo de cambio al alza y ante la expectativa de las elecciones, la inflación registrada en alimentos anotó subas semanales de entre el 0,5% y 0,9%”.

Y destacó que “tras el triunfo del oficialismo, la dinámica tendió a moderarse y la última semana registró una suba del 0,2%”.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central (BCRA) en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del décimo mes del 2025 habría estado en 2,2% y espera que la inflación interanual cierre 2025 en 29,6%.

El anticipo del IPC nacional

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires en el mes pasado alcanzó el 2,2%, misma cifra que en septiembre. La variación de precios en el territorio porteño durante 2025 alcanza 25,3%, mientras que en un año subió 33,6%.

Este número estuvo impulsado por la suba de alimentos, transporte, salud y los gastos en vivienda, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño.

Este incremento revela que la suba del tipo de cambio tuvo efecto sobre los precios, aunque acotado por el freno de la actividad económica.



