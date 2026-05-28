REVÉS PARA LA EX MANDATARIA
La Justicia dejó firme el decomiso de bienes de Cristina Kirchner por la causa Vialidad
Son más de 100 propiedades y bienes de la ex mandataria y sus hijos Máximo y Florencia y del empresario Lázaro Báez.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de la defensa de Cristina Kirchner y dejó firme la medida que ordenó decomisar sus bienes en el marco de su condena por la causa Vialidad.
De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que la ex mandataria devuelva al Estado Nacional 111 bienes de su familia y del empresario Lázaro Báez.
En desarrollo...
Fuente: Noticias Argentinas
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