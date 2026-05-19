La Policía Federal realizó un nuevo operativo en el Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), en el marco de la causa que investiga la posible contaminación ambiental producida por el mal funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes cloacales del predio, que afectaría a los vecinos del barrio Don Pedro y también al Río Gualeguaychú.

Según supo Ahora ElDía, el operativo obedece a nuevas pericias pedidas por parte de la Fiscalía Federal, acerca del funcionamiento de la planta.

Recordemos que en la última audiencia pública, desde la Fiscalía se realizó el pedido al Juez Federal Hernán Viri de clausurar la planta del PIG, y que en los próximos días el magistrado deberá tomar una determinación.