Apedido del fiscal federal, Pedro Rebollo, el magistrado interviniente requirió en la mañana de este miércoles dar por concluido todo lo relacionado a la disputa por la contaminación constatada en la planta de efluentes de Parque Industrial de Gualeguaychú.

La decisión del Juez Federal llegó tras lo sucedido días atrás en la Cámara Federal de Paraná, que había ratificado la decisión de la clausura, tras rechazar las apelaciones; pero además había señalado en su resolución que la medida debía mantenerse hasta que se acreditara el tratamiento adecuado de los vertidos.

Entre los elementos que habían sido considerados en esa resolución, la Cámara destacó los análisis realizados sobre muestras tomadas en la Cañada El Melgar, lindera a la planta y al barrio Don Pedro, donde se detectó una alta carga bacteriana, presencia de Escherichia coli y metales pesados por encima de los límites permitidos.

También señaló que la planta opera con el Certificado de Aptitud Ambiental vencido desde 2021.